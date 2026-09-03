Neymar arremetió contra los trabajadores de Santos tras la eliminación: "Trabajo de mier**"

El astro brasileño Neymar no ocultó su frustración tras la reciente derrota de Santos en la Copa de Brasil. Su descontento se centró en el estado del césped del estadio Vila Belmiro, donde se disputó el encuentro contra Palmeiras.

Durante el partido, Neymar sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo, lo que generó aún más tensión en un ambiente ya complicado para el equipo. La eliminación de Santos dejó a los aficionados decepcionados y al jugador visiblemente molesto.

En un comentario que rápidamente se volvió viral, Neymar expresó: "Excelente trabajo de mierda", refiriéndose al mal estado del terreno de juego. Esta declaración ha desatado un debate sobre las condiciones en las que se realizan los partidos en el fútbol brasileño.

Comunicado de Neymar

"Quería felicitar a nuestro responsable de la cancha de Vila Belmiro… ayer fue el PEOR CÉSPED que haya visto, lleno de pozos. INCREÍBLE… además de jugar contra el rival, jugamos contra la cancha... y encima hacemos más fuerza para arrancar y frenar durante la carrera porque la cancha está irregular. TRES JUGADORES SINTIERON MOLESTIAS en el primer tiempo. FELICITACIONES, EH… EXCELENTE TRABAJO DE MIERD*".

Publicación de Neymar.

Reacciones de los aficionados y expertos

Las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar. Muchos apoyaron a Neymar, señalando que el estado del césped es inaceptable para un partido de tal magnitud. Expertos en fútbol también han comentado sobre la importancia de mantener los campos en condiciones óptimas para evitar lesiones y garantizar un juego justo.

La responsabilidad de la organización

La crítica de Neymar pone de relieve la responsabilidad de los organizadores en el mantenimiento de los estadios. La calidad del césped es fundamental para el desarrollo del juego y la seguridad de los jugadores. Este incidente podría llevar a una revisión de las normativas sobre el mantenimiento de los campos en el fútbol brasileño.

Conclusiones sobre el estado del fútbol brasileño

La situación de Neymar y la eliminación de Santos son un reflejo de los problemas que enfrenta el fútbol brasileño. La falta de atención a los detalles, como el estado del césped, puede tener consecuencias significativas en el rendimiento de los equipos y la salud de los jugadores. La comunidad futbolística espera que este incidente sirva como un llamado de atención para mejorar las condiciones en las que se juega.