Real Madrid se enfrenta a Real Betis, en partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga EA Sports que se jugará en Sevilla. Recordemos que el cuadro 'merengue' tiene puntaje perfecto, mientras que los locales quieren levantar cabeza tras su última derrota por goleada. Conoce horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Betis?

El partido entre Real Madrid y Real Betis Balompié se juega este viernes 4 de septiembre, en el imponente estadio La Cartuja, que se ubica en Sevilla.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis?

Conoce los horarios para que no te pierdas el partido entre Real Madrid vs Real Betis por LaLiga:

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Betis?

A continuación, conoce canales y plataformas de streaming donde ver el partido entre Real Madrid vs Betis:

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Brasil: Cazé TV

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: Movistar+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD

Real Madrid vs Betis: previa del partido

El Real Madrid volverá a tener acción en el campeonato español cuando visite al Real Betis por la cuarta jornada de LaLiga. La escuadra merengue llega a esta cita con la moral a tope tras mantener un andar impecable y con puntaje perfecto en el inicio del torneo, ratificado en su última presentación con una contundente victoria por 4-0 sobre el Málaga que confirmó el gran momento futbolístico y la solidez que atraviesa el plantel.

Por su parte, el conjunto bético saldrá al terreno de juego con la urgente necesidad de pasar la página y reencontrarse con su mejor versión. Luego de firmar un arranque prometedor ganando sus primeros compromisos de la temporada, laescuadra sevillana sufrió un duro tropiezo al caer goleada por 5-2 frente al Levante en la fecha anterior, por lo que apela a hacerse fuerte ante su gente para recuperar el paso en la clasificación general.

Real Madrid viene de tres victorias consecutivas

El antecedente estadístico entre ambas instituciones inclina la balanza de forma contundente hacia la Casa Blanca, ya que el Real Madrid solo ha perdido uno de los últimos 12 enfrentamientos oficiales disputados ante el rival de turno. Con este dominio histórico a su favor, los dirigidos por el bloque merengue buscarán imponer condiciones nuevamente para estirar su racha victoriosa, mientras que el verdiblanco intentará romper los pronósticos para quedarse con tres puntos de oro.