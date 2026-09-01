Barcelona vs Real Madrid por el Clásico: fecha, hora y canal confirmado

El fútbol mundial se paralizará para vivir una nueva edición de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, uno de los partidos más esperados de la temporada 2026-2027 de LaLiga. El esperado duelo se disputará este domingo 25 de octubre, y los hinchas ya quieren conocer todos los detalles sobre el horario y canal de transmisión para no perderse el choque entre los dos gigantes de España.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por el Clásico?

El clásico que protagonizarán Barcelona y Real Madrid por LaLiga se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos han iniciado de gran manera el certamen, por lo que buscarán llegar en óptimas condiciones al choque directo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

Este choque entre Barcelona vs Real Madrid por el clásico de España inicia a partir de las 2.00 pm. horario peruano (9.00 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 pm.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 pm.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 pm.

España: 9.00 pm.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por el Clásico?

De momento, la transmisión del clásico entre Barcelona vs Real Madrid se verá en exclusiva por la señal de DAZN para todo el territorio de España. En el caso de Latinoamérica, ESPN es el primer medio que anunció este choque de titanes, por lo que se aguarda una publicación que corrobore la emisión de los vibrantes 90 minutos.

ESPN anuncia partido de Barcelona vs Real Madrid por el clásico de España.

En lo que va de LaLiga 2026-2027, Barcelona y Real Madrid han iniciado con pie derecho al sumar puntaje perfecto en sus tres primeras jornadas. Sin embargo, aún resta un largo camino en el que determinará cómo lleguen ambos bandos para el clásico. Recordemos, que estos equipos afrontan simultáneamente la fase de liga de la UEFA Champions League.