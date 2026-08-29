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Real Madrid vs Málaga EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver partido
Real Madrid se enfrenta a Málaga este domingo 30 de agosto, en partido válido por la fecha 3 de LaLiga. Repasa todos los detalles del encuentro que se juega en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid se enfrenta a Málaga este domingo 30 de agosto, a partir de las 10.00 horas de Perú y 17.00 en España, por la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El partido, que se juega en el estadio Santiago Bernabéu por DSports y la plataforma DGO. Además, puedes seguir el minuto a minuto del encuentro vía Libero.pe.
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¿A qué hora juega Real Madrid vs Málaga?
- Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12.00 horas
- México: 09.00 horas
- Estados Unidos: 11.00 horas (Miami y Nueva York) y 08.00 horas (Los Ángeles)
- España: 17.00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Málaga?
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports y DGO
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
- España: Movistar+, M+ Laliga TV, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar HD
Real Madrid vs Málaga: alineaciones probables
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappé.
Málaga: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.
Real Madrid vs Málaga: pronósticos y cuotas de apuesta
Real Madrid es amplio favorito para vencer a Málaga, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas del encuentro.
|Casas
|Real Madrid
|Empate
|Málaga
|Betsson
|1.12
|7.60
|28.00
|Apuesta Total
|1.15
|9.80
|23.00
|Betano
|1.13
|9.00
|19.50
|Caliente
|1.11
|10.75
|20.00
|Te Apuesto
|1.12
|9.11
|22.14
Real Madrid vs Málaga: previa del partido
El Real Madrid volverá a saltar al terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu este domingo 30 de agosto para medirse ante el Málaga, en un atractivo compromiso válido por la tercera jornada de LaLiga. La escuadra blanca afronta este duelo con la firme consigna de mantener el paso firme en el arranque del campeonato local, donde marcha con puntaje perfecto tras haber superado 2-1 al Espanyol en condición de visitante y aplastado 4-1 a la Real Sociedad ante su afición.
Por su parte, el conjunto andaluz salta al recinto de Chamartín con la urgencia de reaccionar tras un flojo inicio de campaña. El cuadro malagueño apenas registra una unidad en la clasificación general, luego de caer por 2-0 frente al Atlético de Madrid en su debut liguero y de no pasar del empate 1-1 como local ante el Deportivo La Coruña durante la fecha anterior.
Real Madrid viene de vencer 4-1 a la Real Sociedad por LaLiga
Para esta importante prueba en casa, se confirmó la titularidad de su tridente de peso en el ataque merengue. La presencia simultánea de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham desde el arranque promete acaparar todas las miradas, configurando una poderosa ofensiva con la que el conjunto madridista buscará doblegar el bloque defensivo visitante para asegurar los tres puntos.
Real Madrid vs Málaga: estadio
Estadio Santiago Bernabéu, sede del partido.
El partido entre Real Madrid y Málaga se juega en el estadio Santiago Bernabéu, histórico recinto deportivo que cuenta con una capacidad para 83.186 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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