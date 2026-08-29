Real Madrid vs Málaga: ¿A qué hora juegan y dónde ver partido por LaLiga EA Sports 2026-2027?

Real Madrid recibe a Málaga este domingo 30 de agosto por la tercera fecha de LaLiga EA Sports 2026-2027. Los dirigidos por el profesor José Mourinho enfrentarán a los Boquerones en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países, así como el canal de transmisión confirmado donde podrás ver EN VIVO y de principio a fin, todas las incidencias de este emocionante encuentro.

Real Madrid vs Málaga por LaLiga EA Sports 2026-2027: horarios del partido

El partido entre Real Madrid y Málaga por la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 se llevará a cabo desde las 10.00 a. m. (hora peruana) y las 5.00 p. m. (hora de España). A continuación, te mostramos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México y Estados Unidos.

Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 11.00 a. m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 12.00 p. m.

México y Centroamérica: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 11.00 a. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Málaga?

Para poder ver el partido Real Madrid vs Málaga EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, por la tercera fecha de LaLiga EA Sports 2026-2027, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión, según tu región. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este compromiso.

Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

Perú y resto de Sudamérica: DSports y DGO

México: Sky Sports e izzi

Estados Unidos: ESPN y fuboTV

España: Movistar y LaLiga TV Bar

Real Madrid vs Málaga: ¿Cómo llegan ambos equipos?

‘La Casa Blanca’ llega a este compromiso con la moral a tope tras ganar sus dos primeros partidos por LaLiga. Como se recuerda, los madridistas se estrenaron con un ajustado 2-1 sobre el Espanyol y, posteriormente, golearon a la Real Sociedad por 4-1 en el Bernabéu con una brillante actuación de Kylian Mbappé, que marcó un hat-trick en dicho encuentro. Con seis puntos de seis, Real Madrid busca seguir en la senda del triunfo y con puntaje perfecto.

Convocados del Real Madrid para enfrentar a Málaga.

Por su parte, Málaga viene con la necesidad de lograr su primera victoria, tras empatar 1-1 ante Deportivo La Coruña y perder en su debut liguero frente al Atlético de Madrid por 2-0.