Beto Da Silva rotundo tras goleada de Garcilaso sobre Universitario: "Dimos un golpe importante"

Deportivo Garcilaso dio el golpe en la fecha 10 del Torneo Clausura al golear a Universitario de Deportes por un apabullante 4-0. El 'Pedacito de Cielo' sacó provecho de su localía y la altura de Cusco para dar un paso importante en su lucha por el campeonato, sacando ventaja a un rival directo por el primer lugar del certamen. Tras el partido, Beto Da Silva, delantero y figura de Garcilaso, dio sus impresiones sobre el abultado marcador y fue rotundo en resaltar el gran valor que representa haber goleado a los cremas.

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Beto Da Silva destacó la goleada de Garcilaso a Universitario en Cusco

En declaraciones a la prensa, el atacante de 29 años expresó su felicidad por el contundente resultado que los posiciona como únicos líderes del Clausura antes del receso por los partidos de la selección peruana y calificó como "un gran golpe" la goleada al cuadro estudiantil, que venía motivado tras vencer por 2-1 a Alianza Lima en el clásico.

"Feliz por el triunfo porque nos pone arriba en la tabla, ahora nos vamos al descanso punteros, que era lo que queríamos y haciendo un gran partido. Es un envión de confianza para todos. La ‘U’ tiene grandes jugadores, sin duda nosotros dimos acá un golpe importante. sabíamos cómo iba a ser el partido y lo supimos aprovechar", manifestó “Betoto” quien no pudo anotar en esta ocasión.

Garcilaso goleó a Universitario por 4-0 y es líder del Clausura

Al ser consultado sobre su no convocatoria a la blanquirroja para los amistosos por fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, el atacante aseguró que toma dicha situación con mesura y seguirá trabajando para ser considerado por el profesor Mano Menezes en otra ocasión: "Ya me tocará en otro momento", añadió.

¿Cuántos goles tiene Beto Da Silva con Deportivo Garcilaso?

Beto Da Silva viene cumpliendo una de sus temporadas más regulares de su carrera en la Liga 1 2026. El delantero lleva 29 partidos jugados entre Torneo Apertura, Clausura, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, donde anotó, hasta el momento, 11 goles y brindó tres asistencias en 2378 minutos disputados con el 'Rico Garci'.