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Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura Liga 1: cuándo juega y contra quién
Tras el partido ante ADT, Alianza Lima no volverá a jugar por la Liga 1 debido al parón de selecciones. Revisa aquí cuándo será el próximo partido de los íntimos.
Se paraliza el Torneo Clausura. Tras la victoria de Alianza Lima ante ADT en el Estadio Alejandro Villanueva por la novena fecha, el fútbol local entrará en pausa debido a la participación de la selección peruana en la fecha internacional FIFA, donde enfrentará a México, Canadá, Estados Unidos y Colombia.
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Debido a que habrá acción en el plano internacional, el Torneo Clausura 2026 volverá el próximo 8 de octubre y en el caso de Alianza Lima, enfrentarán a Cusco FC como visitante en el Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre los blanquiazules y dorados.
Alianza Lima enfrentó a ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura.
En la previa de este encuentro, los blanquiazules lograron dejar atrás los cuatro partidos sin conocer la victoria y se impusieron por 2-0 ante ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo para sumar 16 puntos. En cuanto a Cusco FC, el cuadro cusqueño enfrentará a FC Cajamarca como visitante este sábado 19 de septiembre.
¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Cusco FC el domingo 11 de octubre en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
El duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, entre otras. También podrás verlo por el servicio de streaming L1 Play.
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