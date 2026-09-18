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Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Barcelona vs. Sevilla chocan en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 7 de LaLiga 2026-2027. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO este partido.
Los clubes Barcelona vs. Sevilla juegan EN VIVO este sábado un partido interesante por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio español y sudamericano, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
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Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Sevilla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, el conjunto catalán tiene puntaje perfecto tras conseguir seis victorias seguidas, mientras que el elenco andaluz está en zona de clasificación para torneos europeos y, de ganar, se pone a dos puntos del líder.
El FC Barcelona, con 18 puntos, tiene como objetivo el tricampeonato de LaLiga y viene mostrando un juego vistoso y contundente, goleando a los rivales que se le han puesto al frente. Por su parte, el Sevilla FC está haciendo una gran campaña con un plantel joven y renovado, consiguiendo 4 victorias, un empate y una derrota.
Barcelona vs. Sevilla: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Barcelona vs. Sevilla, por la séptima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO?
- España: Movistar Plus y LaLiga TV
- Bolivia: Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV
Barcelona vs. Sevilla: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Sevilla
|Empate
|Barcelona
|Betsson
|12.50
|6.60
|1.21
|Betano
|14.00
|7.30
|1.23
|Bet365
|10.00
|7.00
|1.22
|1XBET
|12.40
|7.41
|1.25
|Caliente
|13.00
|7.00
|1.22
|Stake
|11.75
|7.15
|1.25
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