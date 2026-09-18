0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1
EN VIVO
Buse vs Escurra por la Copa Davis

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Barcelona vs. Sevilla chocan en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 7 de LaLiga 2026-2027. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO este partido.

Jostein Canales
Barcelona y Sevilla juegan este sábado por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2026-2027.
Barcelona y Sevilla juegan este sábado por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2026-2027. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Barcelona vs. Sevilla juegan EN VIVO este sábado un partido interesante por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio español y sudamericano, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Atlético de Madrid recibe a Real Madrid por el derbi de LaLiga de España.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid por el derbi de LaLiga 2026-27

Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Sevilla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, el conjunto catalán tiene puntaje perfecto tras conseguir seis victorias seguidas, mientras que el elenco andaluz está en zona de clasificación para torneos europeos y, de ganar, se pone a dos puntos del líder.

El FC Barcelona, con 18 puntos, tiene como objetivo el tricampeonato de LaLiga y viene mostrando un juego vistoso y contundente, goleando a los rivales que se le han puesto al frente. Por su parte, el Sevilla FC está haciendo una gran campaña con un plantel joven y renovado, consiguiendo 4 victorias, un empate y una derrota.

Barcelona vs. Sevilla: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Barcelona vs. Sevilla, por la séptima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Paraguay: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO?

  • España: Movistar Plus y LaLiga TV
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
  • México: Sky Sports e Izzi
  • Centroamérica: VIX y Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV

Barcelona vs. Sevilla: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasSevillaEmpateBarcelona
Betsson12.506.601.21
Betano14.007.301.23
Bet36510.007.001.22
1XBET12.407.411.25
Caliente13.007.001.22
Stake11.757.151.25
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

  2. Llaves de semifinales de la Copa Libertadores 2026: cruces confirmados, fechas y horarios

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano