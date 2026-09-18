Ya pasó una semana del clásico que terminó con el triunfo de Universitario ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y acaban de revelar un curioso momento que pasó entre Jesús Castillo y Gianluca Lapadula apenas terminó el encuentro.

El medio Central Deportiva publicó en sus redes sociales imágenes al ras de cancha de lo que pasó una vez sonó el pitazo final. Mientras los futbolistas de ambos planteles estaban saludándose, el volante blanquiazul se acercó al delantero crema para pedirle si podía grabarle un video saludo.

En las imágenes se puede ver cómo el futbolista íntimo le dice al popular Bambino: "Eh, Lapa, me puedes hacer un video saludo", a lo que el delantero merengue respondió de manera agradable: "Va, yo te grabo el saludo y te lo mando". Acto seguido, Jesús Castillo volvió a hablarle para confirmar esto: "Dale, pero te escribo para que no te olvides, ¿ya? ¿Está bien?", a lo que Lapadula le hizo un gesto con el dedo.

Tras el clásico, Alianza Lima quedó hundido en el puesto 11 del Torneo Clausura con 13 unidades, mientras que Universitario de Deportes pasó al primer lugar con 20 puntos. En lo que respecta al acumulado, los blanquiazules son líderes con 53 y los merengues están segundos con 49.

De cara a la fecha diez del Clausura, Alianza Lima enfrentará a ADT en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de regresar al triunfo, pues suman cuatro partidos consecutivos sin ganar. Vienen de empatar contra Melgar, perdieron frente a Deportivo Garcilaso, igualaron contra Juan Pablo II y cayeron ante Universitario de Deportes.

En lo que respecta al cuadro crema, visitarán a Deportivo Garcilaso por la punta del Clausura. Los cusqueños marchan en la segunda casilla con 19 unidades, a solo uno de los cremas, por lo que será un partido bastante crucial para ambas escuadras.