0
EN DIRECTO
Previa Alianza Lima vs ADT por Liga 1
EN VIVO
Buse vs Escurra por la Copa Davis

Filtran el curioso pedido de Jesús Castillo a Gianluca Lapadula tras el clásico: "Un video saludo"

Tras el final del encuentro, el volante de Alianza Lima se acercó al delantero crema para pedirle que le grabe un video.

Gary Huaman
Jesús Castillo le pidió un video saludo a Gianluca Lapadula.
Jesús Castillo le pidió un video saludo a Gianluca Lapadula. | Foto: Instagram/Central Deportiva
COMPARTIR

Ya pasó una semana del clásico que terminó con el triunfo de Universitario ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y acaban de revelar un curioso momento que pasó entre Jesús Castillo y Gianluca Lapadula apenas terminó el encuentro.

Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones tras la fecha 10 del Torneo Clausura

El medio Central Deportiva publicó en sus redes sociales imágenes al ras de cancha de lo que pasó una vez sonó el pitazo final. Mientras los futbolistas de ambos planteles estaban saludándose, el volante blanquiazul se acercó al delantero crema para pedirle si podía grabarle un video saludo.

En las imágenes se puede ver cómo el futbolista íntimo le dice al popular Bambino: "Eh, Lapa, me puedes hacer un video saludo", a lo que el delantero merengue respondió de manera agradable: "Va, yo te grabo el saludo y te lo mando". Acto seguido, Jesús Castillo volvió a hablarle para confirmar esto: "Dale, pero te escribo para que no te olvides, ¿ya? ¿Está bien?", a lo que Lapadula le hizo un gesto con el dedo.

Tras el clásico, Alianza Lima quedó hundido en el puesto 11 del Torneo Clausura con 13 unidades, mientras que Universitario de Deportes pasó al primer lugar con 20 puntos. En lo que respecta al acumulado, los blanquiazules son líderes con 53 y los merengues están segundos con 49.

De cara a la fecha diez del Clausura, Alianza Lima enfrentará a ADT en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de regresar al triunfo, pues suman cuatro partidos consecutivos sin ganar. Vienen de empatar contra Melgar, perdieron frente a Deportivo Garcilaso, igualaron contra Juan Pablo II y cayeron ante Universitario de Deportes.

En lo que respecta al cuadro crema, visitarán a Deportivo Garcilaso por la punta del Clausura. Los cusqueños marchan en la segunda casilla con 19 unidades, a solo uno de los cremas, por lo que será un partido bastante crucial para ambas escuadras.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. ADT: alineaciones posibles el partido de hoy en Matute

  2. Santiago Arias acusó a Montevideo City de ofrecerles dinero para hacerse expulsar: "Rechazamos rotundamente"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano