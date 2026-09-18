DT de Montevideo City soberbio tras victoria ante Cienciano: En líneas generales, merecíamos pasar

¡Duras palabras! Luego de que Cienciano quedara eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Montevideo City, en un encuentro en el que el 'Papá' tenía una ventaja de dos goles, Marcelo Méndez, entrenador del elenco charrúa, se pronunció tras la victoria de su equipo y señaló que, por cómo se dio el resultado, ellos merecían ganar.

En un primer momento, el DT manifestó que el encuentro fue muy parejo, empezando por el compromiso de ida en Cusco, esto a pesar de tener un pie fuera de la competición. Aunque resaltó el compromiso de su equipo y se mostró contento por el pase a las semifinales de la Sudamericana.

Marcelo Méndez habló luego del triunfo ante Cienciano. Foto: Denganche

"La verdad, una locura. Sinceramente, fueron dos partidos muy disputados, muy parejos, en los que enfrentamos a un gran equipo. Yo ya lo había marcado cuando fuimos a jugar allá, en Cusco. Hoy, por suerte, pudimos dar vuelta la serie y, bueno, estamos muy felices por eso", fueron las primeras palabras de Méndez, en conversación con el programa Denganche.

El técnico uruguayo también reconoció que conseguir el gol en el primer tiempo fue una subida anímica, destacando que les dio más tranquilidad. "El gol marca, sobre todo, en los estados de ánimo. Creo que nosotros no estábamos tan claros en ese primer tiempo; el rival nos había superado. Y, bueno, encontrar el gol nos dio un poco más de tranquilidad para poder manejar la pelota e irnos al descanso achicando la diferencia. Así que, contento".

"La verdad que fue una llave muy pareja. Se lo dije al entrenador, de hecho, a Horacio Melgarejo. Fueron dos batallas, pero creo que, en líneas generales, por cómo se dio el partido y por lo que hicimos hoy, creo que merecíamos pasar", complementó.

Cienciano cayó 3-0 frente a Montevideo City y fue eliminado de la Copa Sudamericana

Así quedaron las llaves de las semifinales de la Copa Sudamericana

Lamentablemente Cienciano quedó fuera de competición y no pudo conseguir estar dentro de los mejores cuatro de la competición, por lo que así quedaron las llaves para estas semifinales.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?