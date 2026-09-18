Carlos Garcés lamentó la eliminación de Cienciano y reveló pedido de su hija: "Me pedía ganar la copa"

Cienciano puso fin a su sueño en la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ cayó goleado por 3-0 ante Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final y se despidió del certamen con un marcador global de 3-2 en contra. Finalizado el compromiso, Carlos Garcés, delantero del conjunto cusqueño, lamentó la eliminación y reveló el conmovedor pedido que le hacía su hija, quien estaba muy ilusionada con que su padre conquiste el torneo.

Carlos Garcés y el conmovedor pedido que le hacía su hija por la Copa Sudamericana

En declaraciones para el programa 'Mano a Mano', el delantero ecuatoriano expresó su pesar por la dura derrota y eliminación a manos del 'Ciudadano' y se animó a confesar que su hija estaba muy emocionada con la posibilidad de que Cienciano conquiste su tercer trofeo internacional.

"Es muy duro ahora hablar, estábamos todos muy ilusionados, teníamos mucha fe de que podíamos sacar adelante el partido. Ahora es muy fácil buscar culpables, es muy fácil decir por qué no clasificamos. Estamos dolidos pero orgullosos del grupo que tenemos. Mi hija me pedía (ganar la copa), me preguntaba cuántos goles faltaban para ganar la copa. Nos quedamos con todo eso, con las cosas lindas de esta copa que, dentro de todo, fue hermosa", señaló Garcés en diálogo con el periodista Michael Succar.

Cienciano enfrentó a Montevideo City Torque en el Centenario.

De esta forma, Garcés puso punto final a su participación en la Copa Sudamericana 2026 y se mostró agradecido y contento de llegar hasta los cuartos de final, dejando en el camino a rivales de gran jerarquía como Botafogo de Brasil y Lanús de Argentina, vigente campeón del torneo.

¿Cuántos goles lleva Carlos Garcés con Cienciano en 2026?

En lo que va de la presente temporada, Carlos Garcés disputó hasta el momento 40 partidos con casaquilla roja, entre Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. El artillero lleva 20 goles anotados en 3.025 minutos disputados, según información del portal Transfermarkt.