Horacio Melgarejo atendió a la prensa a su regreso a Lima luego de que Cienciano cayera por 3-0 ante Montevideo City Torque y quedara fuera de la Copa Sudamericana 2026. El DT, fiel a su estilo, respondió las burlas del cuadro uruguayo tras remontar la serie y convertirse en uno de los cuatro mejores equipos del torneo.

De acuerdo con el estratega argentino, el elenco 'citadino' no puede autodenominarse ‘Papa de América’, porque apenas existe hace pocos años, aunque sí resaltó las cualidades de este club en el fútbol uruguayo.

"'Papá de América' no puede ser, si hace tres años que existen. No seas malo. Vamos a ser sinceros, 'Papá de América' es Cienciano que ganó un título para el fútbol peruano. City Torque está haciendo un muy buen trabajo, es un equipo nuevo, con grandes futbolistas, con un gran cuerpo técnico, con una inversión importante de un grupo que ya sabemos", dijo Melgarejo.

Además, el DT sostuvo que Montevideo City Torque ofreció boletos gratis para que fueran hinchas al estadio Centenario, aunque nuevamente felicitó su clasificación a las semifinales del certamen internacional.

"Pero 'Papá de América' imposible, si tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Hay que ser coherentes, los vuelvo a felicitar, pasaron bien, pero hay que decir las cosas como son", agregó.

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Cienciano pasa la página y ahora debe concentrarse en el torneo local. Este fin de semana no tendrá actividad y su próximo encuentro será el miércoles 23 de setiembre, ante ADT en Tarma. Luego medirá fuerzas ante Los Chankas en Cusco, el próximo miércoles 30 del mismo mes.