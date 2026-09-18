Recientemente, un individuo fue privado de la libertad tras la intervención policial en respuesta a un aviso de robo en el Walmart ubicado en Commercial Drive, en New Hartford, Nueva York. Las autoridades locales actuaron rápidamente ante la denuncia, lo que resultó en la captura del sospechoso en el lugar de los hechos. A continuación, todo lo que se sabe.

Walmart de New Hartford: hombre detenido tras reporte de robo en tienda; contaba con orden de arresto pendiente

Walmart de New Hartford: hombre detenido tras reporte de robo en tienda; contaba con orden de arresto pendiente.

Según informes de WKTV, el Departamento de Policía de New Hartford recibió una alerta alrededor de las 22:15 del 17 de septiembre, lo que llevó a los agentes a localizar a Brandon McNair en las cercanías de un Walmart. Los empleados de la tienda proporcionaron una descripción del sospechoso, lo que facilitó su identificación.

En los documentos se señala que el personal de seguridad de Walmart confirmó que McNair estaba involucrado en un robo, lo que permitió a los agentes recuperar la mercancía sustraída y devolverla a la tienda.

A la hora de realizar una revisión de los antecedentes de McNair, se reveló que él contaba con una orden de arresto pendiente por hurto menor, emitida por la misma policía de New Hartford. Durante su detención, McNair obstruyó el trabajo de los agentes, lo que resultó en un cargo adicional en su contra.

Mientras se encontraba en el Departamento de Policía, los agentes policiales encontraron una pequeña bolsa con una sustancia blanca en polvo, que posteriormente dio positivo en la prueba de cocaína.

¿Qué acusaciones tiene en su contra?

McNair enfrenta cargos por hurto menor, obstrucción a la administración pública y posesión ilegal de una sustancia controlada. No se ha compartido más detalles sobre su situación y los años de prisión que cumpliría.

Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel del condado de Oneida, donde está a la espera de la lectura de los cargos relacionados con estos nuevos delitos, así como la ejecución de una orden de arresto que ya estaba pendiente en su contra.