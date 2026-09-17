En Estados Unidos, se confirmó recientemente el retiro del mercado de importantes productos debido a que podrían representar un grave riesgo para la salud y seguridad de los hogares. Walmart ha instado a los consumidores a revisar sus congeladores, garajes y armarios, rechazando estos artículos principales.

Walmart: anuncian el retiro inmediato de estos 7 productos; están en los congeladores, garajes y armarios

Walmart ha publicado una lista de productos que ya han sido expulsados del mercado, abarcando categorías como alimentos, artículos generales y más. Estos son los últimos retiros:

Walmart: anuncian el retiro inmediato de estos 7 productos; están en los congeladores, garajes y armarios.

El Fettuccine Alfredo de limón italiano de Gias Foods : se retira debido a una posible contaminación por listeria. Este producto, envasado en bolsas amarillas de 22 onzas, tiene códigos de lote L6079C y L6080C, con fechas de caducidad del 19 y 20 de septiembre de 2027. Los consumidores deben devolverlo para obtener un reembolso.

: se retira debido a una posible contaminación por listeria. Este producto, envasado en bolsas amarillas de 22 onzas, tiene códigos de lote L6079C y L6080C, con fechas de caducidad del 19 y 20 de septiembre de 2027. Los consumidores deben devolverlo para obtener un reembolso. El postre helado sin lácteos de Danone USA : presenta un riesgo por la posible presencia de objetos extraños. Se trata de envases de medio litro de So Delicious Dairy Free® Salted Caramel Cluster con fecha de caducidad igual o anterior al 3 de abril de 2028. La empresa recomienda no consumir el producto y contactar su línea de atención al cliente para obtener un reembolso.

: presenta un riesgo por la posible presencia de objetos extraños. Se trata de envases de medio litro de So Delicious Dairy Free® Salted Caramel Cluster con fecha de caducidad igual o anterior al 3 de abril de 2028. La empresa recomienda no consumir el producto y contactar su línea de atención al cliente para obtener un reembolso. 4.000 cocinas independientes de doble combustible : fueron retiradas por un riesgo de fuga de gas, lo que podría provocar incendios o explosiones. Este retiro incluye modelos de AGA y La Cornue fabricados entre marzo de 2025 y julio de 2026.

: fueron retiradas por un riesgo de fuga de gas, lo que podría provocar incendios o explosiones. Este retiro incluye modelos de AGA y La Cornue fabricados entre marzo de 2025 y julio de 2026. 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos Sour Crush : la empresa Ricky Joy retiró estas botellas debido a un riesgo de asfixia.

: la empresa Ricky Joy retiró estas botellas debido a un riesgo de asfixia. Juguetes electrónicos de luz proyectada para dedos de Cade California: dicha empresa ha retirado juguetes electrónicos por el acceso a pilas de botón, lo que podría causar lesiones graves.

de Cade California: dicha empresa ha retirado juguetes electrónicos por el acceso a pilas de botón, lo que podría causar lesiones graves. Más de 31.000 botes de spray contra incendios : Prepared Hero ha retirado estos botes contra incendios que pueden fallar en situaciones de emergencia.

: Prepared Hero ha retirado estos botes contra incendios que pueden fallar en situaciones de emergencia. cuatro cascos de bicicleta para niños: Victgoal retiró este producto por no cumplir con los estándares de seguridad. Hasta el momento, no se han reportado heridos en ninguno de estos casos. Para más información, se recomienda consultar los avisos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).

¿Qué es la FDA y su importancia en Estados Unidos?

La FDA, conocida como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, desempeña un papel crucial en la protección de la salud pública al regular una amplia gama de productos. Esta agencia supervisa alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros artículos, asegurando que cumplan con estándares de seguridad y eficacia.

La FDA tiene la autoridad para retirar del mercado productos que representen un riesgo para la salud, consolidándose como una de las autoridades sanitarias más respetadas a nivel internacional. Recientemente, se han llevado a cabo varias retiradas de productos del mercado.