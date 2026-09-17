Se revela fuerte confesión de Renato Tapia a poco de la convocatoria de Perú: "No voy a estar"

La selección peruana está próxima a revelar su lista de convocados para la nueva fecha FIFA, donde enfrentará a selecciones de gran nivel como Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Mano Menezes busca seguir afianzando su esquema en este nuevo proceso y, en la previa, Renato Tapia confesó que no estará en la nómina del técnico.

Se revela fuerte confesión de Renato Tapia a poco de la convocatoria de Perú

La información fue revelada por el periodista Vladimir Vicentelo durante el programa ‘Nada Que No Sepa’. El comunicador señaló que sostuvo una conversación con Renato Tapia y que fue el propio volante nacional quien le reveló que no sería considerado en la lista de convocados de la selección peruana.

“Tengo información en el sentido de que Renato sabía que no lo iban a llamar. ‘Yo sé que no me van a llamar’, es lo que me escribió en su momento. ‘Yo sé cosas que me hacen confirmar que no voy a estar y no voy a ser tomado en cuenta’, me dijo. Este es un tema complicado porque muchas veces uno dice que no la sueltes así nomás. Pero yo decía ‘tranquilo, todavía no viene la convocatoria’. ‘No voy a estar’, me dijo”, señaló.

Renato Tapia no será convocado con la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre

Del mismo modo, el comunicador reveló que el volante nacional le confesó que una persona relacionada con la Federación Peruana de Fútbol le habría informado que “no se haga ilusiones” y que continúe enfocado en su club, dejando de lado una posible convocatoria a la ‘Bicolor’.

“Puedo pecar un poco de infidente, pero me había comentado que hubo alguien relacionado por ahí o con algún conocimiento de alguna persona de la selección, que le dijo que no iba a estar, antes de que se sepa que no había reserva para su club. ‘Métete en lo tuyo, no te hagas ilusiones porque no vas a estar’, le dijeron. El único argumento que se ha usado, que no creo que sea el real, es que están viendo otras opciones y que en este momento no está”, mencionó.

¿Cuándo fue el último partido de Renato Tapia con la selección peruana?

La última vez que Renato Tapia vistió los colores de la selección peruana fue en la derrota ante Paraguay el 9 de setiembre de 2025 en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Desde entonces, el volante no ha vuelto a ser llamado para defender a la 'Bicolor'.