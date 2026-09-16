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Carlos Desio asegura que Christian Cueva está para volver a la Selección Peruana: "Mejor que la mayoría"
Entrenador de Sport Boys se pronunció sobre el rendimiento de 'Aladino' y señaló que tiene condiciones para representar a la Bicolor
La selección peruana vuelve a colocarse como tema central por su próximo partido contra Estados Unidos, en lo que será un nuevo amistoso. En ese sentido, uno de los nombres que se candidatea para formar parte de la lista de Mano Menezes para este y los demás encuentros que se vienen para la Bicolor es Christian Cueva.
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El actual jugador de Sport Boys viene demostrando un gran rendimiento en este Torneo Clausura, tal como lo aseguró Carlos Desio en una reciente entrevista con el programa PBO Campeonísimo. Durante la conversación, el técnico señaló que Cueva está apto para pertenecer a esta nómina.
Ante la pregunta del reconocido periodista Elejalder Godos sobre si Cueva puede jugar por la selección, Desio expresó lo siguiente: "Yo te puedo asegurar que, así como está, está mejor que la mayoría. Muchas veces la velocidad no está en correr rápido; si no, Busquets no hubiera podido jugar", declaró el actual DT de Boys.
Carlos Desio asegura que Christian Cueva está en condiciones para representar a Perú
¿Cuándo sale la lista de la selección peruana?
Cabe señalar que la lista oficial de convocados por Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana durante las fechas FIFA de septiembre y octubre será anunciada este jueves 17 de septiembre, alrededor del mediodía. La presentación se realizará a través del canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, Bicolor+.
Partidos de la selección peruana
- Perú vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre | 3.30 p. m. | Inter&Co Stadium, Orlando
- México vs. Perú | Martes 29 de septiembre | 8.00 p. m. | Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey
- Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre | 1.00 p. m. | Saputo Stadium, Montreal
- Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre | 6.00 p. m. | NII Stadium, Miami
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