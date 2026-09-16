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ADA Jaen sorprende y anuncia refuerzo de ex Alianza Lima para la Liga 2: "Habilidoso extremo"

ADA Jaén, con chances de ascender a la Liga 1, acaba de anunciar la incorporación de un futbolista que tuvo un importante paso por Alianza Lima.

Wilfredo Inostroza
ADA Jaen se refuerza con un jugador con pasado en Alianza Lima
ADA Jaen se refuerza con un jugador con pasado en Alianza Lima | Foto: ADA Jaén Oficial
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Culminó la Fase Regional de la Liga 2 y ahora hasta 12 equipos tienen chances de llegar a la Primera División para la temporada 2027. Uno de ellos es ADA Jaén, club que piensa en grande y que acaba de anunciar dos refuerzos para afrontar la siguiente fase del torneo de ascenso, uno de ellos, con pasado en Alianza Lima.

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El cuadro de la región Cajamarca informó a través de sus redes sociales el fichaje de Mauricio Matzuda, canterano del elenco blanquiazul que debutó en el primer equipo en el 2019, además fue parte de las campañas del 2021 y 2022, cuando en La Victoria salieron bicampeones.

Damos la bienvenida a Mauricio Matzuda, habilidoso extremo ofensivo, quien llega a aportar desequilibrio y velocidad por las bandas”, escribió ADA Jaén para comunicar la flamante incorporación del futbolista de 26 años.

Mauricio Matzuda

Mauricio Matzuda, nuevo jugador de ADA Jaén

Otro jale que ha confirmado es el de Juan Tuesta, volante que ha recorrido varios equipos en el fútbol peruano y su última experiencia fue en la Universidad San Martín. Juega como pivote y espera ser un aporte valioso para el elenco dirigido por el colombiano Jhon Jairo Bodmer.

Mauricio Matzuda Alianza Lima

Mauricio Matzuda con camiseta de Alianza Lima

Recordemos que ADA Jaén terminó sexto en el Grupo 1 de la Fase Regional de la Liga 2 y alcanzó el último cupo rumbo a la siguiente fase del torneo, donde ahora serán tres grupos de cuatro equipos y solo los dos primeros continuarán con chance de buscar el título por el ascenso a la división de élite del balompié peruano.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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