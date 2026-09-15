¿A qué hora juega Corinthians vs Estudiantes y dónde ver partido de Copa Libertadores 2026?

No te pierdas el partido entre Corinthians vs Estudiantes de La Plata por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, desde el Neo Química Arena de São Paulo. Por ello, a continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión del emocionante encuentro por un boleto a las semifinales del prestigioso torneo internacional, dependiendo de tu país de residencia.

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¿Cuándo juega Corinthians vs Estudiantes?

El partido entre Corinthians y Estudiantes de La Plata se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre, de acuerdo a la programación oficial de la Conmebol para los cuartos de final. En caso de que suceda algún cambio de último minuto, ya sea por el clima o situaciones que comprometan la realización del encuentro, en el diario Líbero te lo contaremos al instante.

André Carrillo buscará clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Corinthians vs Estudiantes?

Te brindamos la hora del partido:

México y Costa Rica: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Corinthians vs Estudiantes?

La transmisión del partido entre Corinthians vs Estudiantes de La Plata estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro de la Copa Libertadores totalmente online a través de Disney+, si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto.

Corinthians vs Estudiantes: posibles alineaciones