DT de Cortinthians dio firme calificativo a André Carrillo tras empate en Libertadores: "Especial"

André Carrillo sigue sumando minutos a nivel internacional y recientemente fue titular en el empate 1-1 de Corinthians ante Estudiantes de la Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El ahora volante de la selección peruana tuvo un gran desempeño y, tras el final del partido, recibió grandes elogios por parte de su entrenador.

DT de Corinthians dio firme calificativo a André Carrillo

Durante la conferencia de prensa, el entrenador Fernando Diniz fue consultado por el desempeño que mostró André Carrillo en este encuentro, sobre todo considerando que fue uno de los encargados de mover los hilos del equipo. Ante ello, no dudó en elogiar la gran mejora que ha tenido el peruano.

El DT de Corinthians señaló que mantiene una gran relación con la 'Culebra' desde su llegada al comando técnico. Además, destacó que se trata de un futbolista con una amplia experiencia y que cuenta con una técnica extraordinaria.

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"Creo que Carrillo ha ido mejorando día a día, partido a partido. Es un jugador con el que tengo una conexión muy especial desde que llegué aquí. Es un hombre con experiencia internacional, un jugador extremadamente técnico que ha crecido mucho, sobre todo desde el parón por el Mundial hasta ahora", señaló el estratega

Del mismo modo, el técnico del 'Timão' resaltó que Carrillo mantenga un estado físico de primer nivel pese a su edad y sorprendió al expresar que siempre se deleita al verlo jugar. "Aunque tenga 35 años, goza de buena salud física; creo que necesitaba estímulos para poder aumentar su rendimiento. No solo en este partido, contra el Chapecoense; Carrillo jugó muy bien, es un placer verlo jugar", finalizó.

Números de André Carrillo con Corinthians este 2026

André Carrillo ha vuelto a ganar peso en el Corinthians y encadena cinco apariciones seguidas como titular. En lo que va de temporada, ha participado en 37 encuentros: no ha convertido goles, pero sí ha aportado una asistencia. Además, cabe destacar que ha dejado atrás su papel de atacante para asumir ahora la tarea de organizar y repartir el juego del equipo.