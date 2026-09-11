Conmebol destacó a 4 jugadores de Cienciano en el equipo ideal de la Copa Sudamericana

La actuación de Cienciano en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tuvo un reconocimiento especial por parte de la organización del torneo. El conjunto cusqueño derrotó 2-0 a Montevideo City Torque en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y cuatro de sus futbolistas fueron incluidos en el XI ideal de la semana: Cristian Souza, Neri Bandiera, Santiago Arias y Maximiliano Amondarain.

Cuatro jugadores de Cienciano en el XI ideal

La presencia más destacada es la de Cristian Souza, quien abrió el camino de la victoria ante el conjunto uruguayo. El atacante apareció a los 28 minutos para aprovechar una asistencia de Neri Bandiera y colocar el 1-0. Su actuación volvió a confirmar la importancia que tiene en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Horacio Melgarejo. CONMEBOL ya había resaltado anteriormente su influencia, especialmente por sus asistencias en el torneo.

Precisamente, Neri Bandiera también fue considerado en el equipo ideal. El argentino tuvo una participación decisiva en la primera anotación, al superar a su marcador y colocar el centro que terminó encontrando a Souza. Su velocidad, movilidad y capacidad para generar peligro fueron determinantes para que Cienciano pudiera tomar ventaja en una serie que todavía tiene 90 minutos por disputarse.

Otro de los nombres propios es Maximiliano Amondarain. El defensor uruguayo no solo cumplió una sólida tarea en la última línea, sino que también se convirtió en protagonista del marcador. A los 42 minutos, tomó el balón fuera del área y sacó un remate rasante que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-0.

El cuarto representante de Cienciano es Santiago Arias, quien destacó por su trabajo en la zona medular. Su presencia completa un reconocimiento que refleja el rendimiento colectivo del cuadro cusqueño, que logró dejar su arco en cero y sacar una ventaja importante ante Montevideo City Torque.

El once ideal de la Copa Sudamericana 2026 con cuatro jugadores.

Con este resultado, el 'Papá' viajará a Uruguay con una ventaja de 2-0, aunque la clasificación a semifinales todavía no está definida. La revancha será determinante para un Cienciano que busca volver a instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, 23 años después de conquistar el torneo.