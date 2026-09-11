DT de Montevideo City dio firme opinión tras la derrota ante Cienciano en Cusco: "La altura"

Cienciano logró una victoria importante por 2-0 ante Montevideo City en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 'Papá' se hizo fuerte en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se ilusiona con esta ventaja de cara a la vuelta en Montevideo. Tras el final del partido, el DT Marcelo Méndez no dudó en referirse a jugar en la altura de Cusco.

DT de Montevideo City dio firme opinión tras la derrota ante Cienciano

Durante la conferencia de prensa tras el partido, el técnico de Montevideo City fue consultado por las situaciones donde sus jugadores terminaron recurriendo al uso de balones de oxígeno para soportar los más de 3.000 m s. n. m. en los que se ubicaba el estadio.

Ante ello, Marcelo Méndez no dudó en expresar su profundo respeto por que Cienciano ejerza su localía en su estadio natural y señaló que el uso de oxígeno estuvo avalado por la Conmebol. No obstante, lamentó que en la previa se hablase más del factor altura que de las cualidades de la escuadra uruguaya.

Jugadores de Montevideo City usaron balones de oxígeno ante Cienciano

“Respetamos mucho a la gente de Cusco porque están en todo su derecho de jugar donde nacieron. Nosotros hicimos eso (utilizar balones de oxígeno) con permiso de Conmebol. Nos hemos encontrado con que se habló más de la altura que del rival, y nosotros respetamos mucho al rival, a su cuerpo técnico y al club que enfrentamos”, sostuvo.

Del mismo modo, Méndez recalcó que se enfocaron en enfrentar a Cienciano y no en sobrevivir a la altura, ya que tenían la obligación de adaptarse. Además, reveló que no todos los jugadores usaron los balones de oxígeno, restando importancia a lo sucedido.

“El principal rival era Cienciano, no la altura, con la que teníamos que convivir, no teníamos otra posibilidad. No infringimos ninguna ley, nada impide eso en el reglamento, simplemente creímos que podía colaborar. Algunos jugadores ni lo usaron. Era una herramienta que estaba ahí y podíamos utilizar”, resaltó.

¿Cuándo juegan Cienciano y Montevideo City la vuelta de los cuartos de final?

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el próximo jueves 17 de septiembre. Este duelo está programado para disputarse en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.