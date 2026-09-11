Horacio Melgarejo tuvo tenso diálogo con periodista tras victoria de Cienciano: "Hay que prepararse"

Fiel a su estilo, Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, volvió a protagonizar un tenso cruce con un periodista durante la conferencia de prensa postpartido ante Montevideo City Torque, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿Qué pasó ahora con el polémico entrenador?

Un reportero aseguró que el ‘Papá de América’ perdió muchos goles durante los primeros 90 minutos y luego le consultó al estratega si la llave está abierta tras el 2-0 en el primer asalto.

El argentino no quedó conforme con la interrogante y su respuesta inicial, según su punto de vista, corregir al hombre de prensa sobre el concepto de “fallar situaciones de gol”.

"Te voy a corregir porque te aprecio. Cuando uno falla situaciones de gol, no es 'fallamos el gol', porque si haces gol, es gol. Cuando el arquero la ataja, son atajadas de situaciones de gol. Hay que hablar con más propiedad, hay que prepararse", dijo Melgarejo.

Video: ESPN.

Recordemos que el partido de vuelta entre Montevideo City Torque y Cienciano se jugará el próximo jueves 17 de setiembre, a partir de las 19.30 hora peruana y 21.30 de Uruguay, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.