Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, reveló que buscó ayuda profesional: "Estoy con un psicólogo"

Cienciano recibirá este jueves a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto imperial buscará hacerse fuerte de local y sacar una importante ventaja para ir al partido de vuelta con el pase a semifinales prácticamente asegurado, tal cual ocurrió en la llave previa contra Botafogo.

A pocas horas de este magno evento, Horacio Melgarejo, entrenador del 'Papá', habló sobre el reto de aprovechar la altura y, entre otros temas, se animó a revelar su decisión de buscar ayuda profesional para aprender a controlar sus reacciones ante los medios de comunicación y evitar declaraciones polémicas o subidas de tono.

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Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, reveló que viene recibiendo ayuda psicológica

En entrevista para DSports Uruguay, el estratega del cuadro imperial confesó que viene recibiendo apoyo psicológico y de coaching para poder desenvolverse mejor de forma pública y evitar cualquier tipo de incidente que pueda perjudicar a la interna del club en un momento tan crucial del certamen continental.

Al respecto, Melgarejo indicó que esta decisión la tomó a raíz de la conferencia de prensa que tuvo tras la goleada 6-2 sobre Botafogo en Cusco. El argentino señaló que buscaron desmerecer el esfuerzo de sus dirigidos, lo cual le generó mucha incomodidad.

Cienciano vs Montevideo City Torque por cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Yo no pretendo que me den besos y me abracen a mi como entrenador, no quiero ni me interesa, pero yo mato por mis jugadores. Que no reconozcan el sacrificio que hicieron ese día, me enojé. Por eso, después de dos o tres conferencias que tuve, me di cuenta que habían momentos que no supe manejar. Pedí ayuda profesional, estoy con un coach y con un psicólogo para que me ayuden a manejar esas situaciones porque no me hacían bien ni a mi, ni al club ni a los chicos", dijo.

De esta forma, Horacio Melgarejo confesó que viene recibiendo asesoría profesional para manejar sus emociones en determinadas situaciones, a fin de evitar posibles sanciones que puedan entorpecer el trabajo del equipo y la gran campaña que viene haciendo en Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque?

Vale resaltar que Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en exclusiva mediante la señal de DSports. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este partido.