Cienciano llegará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 con una baja que podría obligar a modificar su alineación. Gerson Barreto no estará disponible para el encuentro de ida ante Montevideo City Torque, ya que fue sancionado por acumular 3 tarjetas amarillas durante su participación en el certamen continental.

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Cienciano perdió a futbolista titular para vencer a Montevideo City Torque por Copa Sudamericana

La ausencia del mediocampista supone un inconveniente para Horacio Melgarejo, que tendrá que buscar una opción para cubrir una zona clave del equipo. Barreto ha sido uno de los futbolistas con mayor continuidad en la campaña internacional de Cienciano, de modo que su baja obligará al entrenador a introducir un cambio en el mediocampo.

Una de las principales opciones para reemplazarlo es Gonzalo Aguirre. El volante aparece como una de las posibilidades para integrar el once titular y acompañar a sus compañeros en una cita que tiene un significado especial para el conjunto cusqueño, que busca seguir avanzando en una competencia internacional después de una destacada campaña.

Gerson Barreto será baja de Cienciano para enfrentar a Montevideo City Torque

Cienciano es consciente de que obtener una ventaja en Cusco resultará determinante para sus aspiraciones en la Copa Sudamericana. Aunque no contará con Gerson Barreto, el plantel dirigido por Horacio Melgarejo buscará sostener el buen rendimiento que le permitió llegar hasta esta fase y dar un nuevo paso importante en su propósito de seguir avanzando en el certamen continental.

Cabe mencionar que el cuadro del Cusco selló su pase a los cuartos de final tras lograr una clasificación de gran valor frente a Botafogo en la ronda previa. En tanto, Montevideo City Torque también afronta esta instancia con la expectativa de seguir haciendo historia, después de eliminar a Tigre y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

¿A qué hora y dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El primer duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se jugará este jueves 10 de septiembre, desde las 7.30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño contará con el apoyo de su afición y tratará de marcar el ritmo desde el arranque para obtener un resultado que le permita encarar con más calma el encuentro de vuelta. Este encuentro será transmitido por DSports.