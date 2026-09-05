Canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana

Cienciano y Montevideo City Torque se medirán en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega a este compromiso con el beneficio de la altura, por lo que intentará conseguir un resultado positivo en el Estadio Inca Garcilaso que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda. Por eso, te contamos a continuación cuál es el canal confirmado para seguir este partido.

¿Cuál es el canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en todo el Perú y el resto de Latinoamérica. Además, estará disponible a través de la aplicación de streaming DGO.

El partido entre Cienciano vs Montevideo City Torque se podrá ver por DSports

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por la ida de cuartos de final?

Estos son los canales de transmisión ya confirmados para ver el partido entre Cienciano y Montevideo City Torque:

Perú, Colombia y Ecuador: DSports.

Brasil: Paramount Plus.

Argentina, Chile y Uruguay: DSports.

Venezuela: DSports.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Montevideo City Torque para el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana?

El destacado inicio de Montevideo City Torque, próximo adversario de Cienciano, no se limita a su victoria más reciente. El equipo uruguayo firma un comienzo ideal en el campeonato de la Liga Uruguaya, pues tras cuatro fechas jugadas acumula cuatro triunfos y 12 puntos, registro que le permite seguir en lo más alto de la tabla.

Ante este escenario, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo se medirá con un rival que arribará al Cusco en un momento de gran confianza. El equipo uruguayo intentará llevar su buen presente en el campeonato local al ámbito internacional y volver a imponerse frente al cuadro cusqueño.