DT de Montevideo City Torque se rindió en elogios ante Cienciano: "Poderío ofensivo"

Cienciano volvió a hacer historia a nivel internacional tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, luego de humillar a Botafogo de Brasil por un contundente marcador global de 6-2. Ahora, el 'Papá de América' medirá fuerzas en la siguiente instancia con Montevideo City Torque. Justamente, el entrenador del cuadro uruguayo, Marcelo Méndez, habló recientemente sobre el partido con los cusqueños y no dudó en llenar de elogios a la escuadra dirigida por Horacio Melgarejo.

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Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque, elogió la campaña de Cienciano en la Copa Sudamericana

En entrevista para DSports Uruguay, el entrenador reconoció el poderío ofensivo del conjunto imperial, al recordar los abultados marcadores que lo llevaron a esta instancia del torneo luego de dejar en el camino a rivales como el ‘Fogão’ y Lanús de Argentina, vigente campeón de la Copa Sudamericana. En ese sentido, señaló que afrontarán el encuentro con total cautela al tratarse de un “gran rival”.

“Trataremos de manejar los tiempos. La idea nuestra también es ir a jugar el partido con inteligencia, sabiendo que enfrentamos a un gran rival, que en los últimos dos partidos por Copa ha hecho, juntando a Lanús y a Botafogo, diez goles. Entonces (eso) habla también de un poderío ofensivo, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Sabemos que eso va a agilizar un poco el juego. Ir a resistir el partido va a ser muy difícil, esa es la realidad”, manifestó Méndez.

Cienciano vs Montevideo City Torque por cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De esta forma, el entrenador de Montevideo City Torque dejó en claro que no se confían y disputarán esta llave utilizando todas sus armas con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Vale recordar que el partido de ida entre Cienciano vs Montevideo City Torque se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, mientras que el duelo de vuelta se jugará una semana después, el jueves 17 del mismo mes.

De acuerdo con la programación oficial, ambos encuentros están programados para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).