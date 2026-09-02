Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, fue contundente con su rival: "Los 4 hinchas que tiene"

Cienciano se encuentra en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con grandes posibilidades de obtener su tercera estrella internacional y repetir el plato del 2003. Sin embargo, en la Liga 1 no marcha de la misma manera, ya que viene de perder 2-1 con Cusco FC por el Torneo Clausura. Ahora, su DT, Horacio Melgarejo, dio la hora al dejar un picante comentario sobre uno de sus rivales.

Luego de la derrota, en la ciudad imperial se generó mucha controversia por la celebración de los 'Dorados' al vencer a uno de sus clásicos oponentes. Por ello, el entrenador argentino fue consultado al respecto en el programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX, y no dudó en usar la ironía para defender al 'Papá' pese a haber sucumbido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"Le ganamos dos clásicos a Cusco FC, uno en Liga y otro en Copa, pero nunca fuimos a gritarle a los cuatro hinchas que tiene", indicó Horacio Melgarejo, resaltando así que el cuadro de Javier Rabanal no tiene aficionados. Recordemos que la personalidad del director técnico de Cienciano suele ser pícara, por lo que era de esperarse un comentario como este a la prensa nacional.

Asimismo, el 'Papá' se prepara para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Montevideo City Torque, torneo donde el entrenador extranjero sí puede estar, ya que en la Liga 1 aún carga con una sanción que no le permite estar en el banquillo durante el Torneo Clausura.

Javier Rabanal habló sobre Horacio Melgarejo

"Vi las declaraciones de Horacio. Él es así, una persona peculiar; no tengo mucho más que añadir. Del resto, poco más que decir, porque incluso se ha metido en otras etapas de mi carrera. Tú pon [en] Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol. Quizá es la primera vez que está 20 partidos en un sitio y tiene que aprender a lidiar con la prensa y a no llamar la atención, que, a lo mejor, es lo que necesita", indicó el director técnico de Cusco FC.