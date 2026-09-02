¿Aldo Corzo en Alianza Lima? La inesperada aparición que sorprendió a los hinchas

¡Sorpresa! En pleno momento clave del Torneo Clausura 2026, y con muchos de los equipos definiendo cuál será su objetivo final en la Liga 1, Aldo Corzo sorprendió al mundo entero al aparecer en Alianza Lima. Los blanquiazules vienen de perder 1-0 ante Deportivo Garcilaso y quedaron sin palabras al conocer esta fuerte información. Te contamos todos los detalles.

Como sabemos, el defensor nacional viene de ser tricampeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes, por lo que parece imposible que firme por el clásico rival a mitad de temporada, sobre todo porque el mercado de fichajes en nuestro país ya cerró. En medio de ello, Google no dudó en colocar al mundialista con la selección peruana dentro del equipo comandado por Pablo Guede.

Resulta que, si colocas el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso en el conocido buscador, y luego te diriges a las alineaciones del compromiso, verás un caso sumamente curioso. En la oncena inicial de los blanquiazules estuvo Jairo Vélez, quien llegó esta campaña al club procedente de la 'U' y ha sido de los elementos más destacados. Sin embargo, en su fotografía aparece muy cambiado.

Aldo Corzo en lugar de Jairo Vélez.

Sucede que Google confundió a Jairo Vélez y en su lugar colocó una fotografía de Aldo Corzo, defensor de Universitario de Deportes. Este curioso hecho generó conmoción entre los hinchas, aunque evidentemente se trata simplemente de un error y no significa que el conocido futbolista vaya a dejar Ate para mudarse a Matute en la recta final de la Liga 1 2026. por lo que los aficionados cremas pueden estar en total calma.

Trayectoria de Aldo Corzo

Alianza Lima

Universidad San Martín

Deportivo Municipal

Universitario de Deportes

Aldo Corzo únicamente ha estado en cuatro clubes, incluso ya jugó en Alianza Lima y en diciembre culmina su contrato con la 'U', por lo que todo apunta a que deberá buscar un nuevo equipo a sus 37 años.