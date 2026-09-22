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GRAN NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: juez de Alabama prohíbe a ICE y a la Patrulla Fronteriza realizar redadas sin orden judicial en ESTOS ESPACIOS de trabajo
Una sentencia histórica prohibió las redadas arbitrarias en la construcción y anuló tres políticas del DHS que permitían arrestos infundados en el estado.
En una decisión judicial que sienta un importante precedente para la comunidad hispana en Estados Unidos, un tribunal local ordenó detener las intervenciones arbitrarias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en las obras de construcción del estado. Tal como reportó la cadena N+ Univision: "Un juez de Alabama ordenó este lunes, 21 de septiembre, a los agentes de inmigración (ICE) y de la Patrulla Fronteriza que detengan todas las redadas sin orden judicial en obras de construcción dentro del estado". Esta resolución busca proteger a los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos constitucionales en el ámbito laboral.
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Un juez de Alabama prohíbe a ICE y a la Patrulla Fronteriza realizar redadas sin orden judicial en obras de construcción
El dictamen judicial responde a una demanda colectiva promovida por el trabajador Leo García Venegas, con el respaldo del Instituto para la Justicia (IJ). La acción legal puso de manifiesto que las autoridades federales violaron sistemáticamente la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, normativa que protege a las personas frente a registros y arrestos infundados. Gracias a este fallo, los oficiales deberán suspender las detenciones sin causa justificada y liberar de forma inmediata a todo empleado que acredite su estatus migratorio legal, incluso mediante documentos oficiales como la identificación "REAL ID".
La situación de los inmigrantes que laboran en el sector de la construcción en esta región da un giro decisivo tras años de presión. La demanda tomó como base el testimonio de García, residente del condado de Baldwin, quien sufrió tres arrestos irregulares durante 2025 y abusos adicionales en 2026 en su propio domicilio, a pesar de identificarse con documentación válida emitida por el propio estado de Alabama. Ante este histórico logro, el trabajador declaró emocionado: "Por primera vez en mucho tiempo, podré ir a trabajar sin preocuparme de que me arresten sin motivo".
Suspensiones clave a las políticas de detención e inspección del DHS
Con esta orden, la corte congeló de manera temporal tres directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que facilitaban estas intervenciones. En primer lugar, se suspendió la norma de entrada sin orden judicial, la cual facultaba a los agentes a ingresar a obras de construcción privadas sin la debida orden judicial ni el consentimiento del propietario.
Asimismo, el tribunal dejó sin efecto la política de detención preventiva, que permitía retener a empleados sin una sospecha razonable, y la política de detención continuada, mediante la cual las autoridades de ICE en Alabama mantenían bajo custodia a trabajadores incluso después de que estos demostraban su ciudadanía o permanencia legal en el país. Esta decisión representa un respiro fundamental para miles de trabajadores y familias que día a día contribuyen al desarrollo de la infraestructura estadounidense.
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