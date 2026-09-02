Paolo Guerrero puede ser baja en Alianza Lima durante el Torneo Clausura: "Está en duda"

Tras la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute, y diversas noticias filtradas en los últimos días, las críticas en Alianza Lima han incrementado de manera superlativa, sobre todo porque el título de la Liga 1 2026 ha sido puesto en riesgo. Bajo esa premisa, ahora los blanquiazules acaban de recibir información preocupante debido a que Paolo Guerrero podría ser baja durante el Torneo Clausura.

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De acuerdo con lo indicado por el periodista José Varela en sus redes sociales, la presencia del 'Depredador' en el equipo de Pablo Guede peligra por una presunta lesión. Esto producto del encuentro del pasado fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva, donde jugó los primeros 45 minutos antes de ser sustituido por Federico Girotti en el arranque de la segunda mitad.

"Paolo Guerrero se sometió a estudios médicos por molestias en la zona posterior del muslo tras el partido ante Deportivo Garcilaso. Los resultados estarán listos en 48 horas. Su presencia el domingo ante Juan Pablo II College está en duda", indicó el mencionado comunicador, especializado en brindar información precisa sobre Alianza Lima.

Paolo Guerrero no tiene goles en el Torneo Clausura.

De esta forma, los blanquiazules podrían quedarse sin su delantero para el importante duelo ante los de Chongoyape este domingo 6 de septiembre. Recordemos que el elenco de Pablo Guede está obligado a ganar para no alejarse de los primeros lugares del Torneo Clausura, ya que por ahora se ha visto relegado a la séptima casilla. Debe llevarse el título del segundo certamen de la temporada para salir campeón de la Liga 1 sin necesidad de playoffs.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene contrato hasta fines de diciembre del presente 2026. Es decir, este año acaba su vínculo con Alianza Lima y, como él mismo ha asegurado en más de una ocasión, será su última temporada como futbolista profesional antes de retirarse oficialmente.