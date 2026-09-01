Alianza Lima arrastra millonaria deuda que preocupa a hinchas: "Con Talleres por Federico Girotti"

Los hinchas de Alianza Lima se encuentran molestos con el club debido a la reciente derrota por 1-0 ante Deportivo Garcilaso, misma que alejó al plantel de los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. En ese sentido, ahora los blanquiazules recibieron otra noticia preocupante al confirmarse la millonaria deuda que viene arrastrando desde hace meses, la cual está vinculada a Federico Girotti.

El periodista Gerson Cuba contó en sus redes sociales que la administración de la institución sostuvo una asamblea informativa con los socios con el objetivo de analizar la situación económica y legal, a la par de presentar parte del proyecto deportivo. El encargado de dar la cara fue Franco Navarro, quien habló sobre fortalecer las canteras del equipo pensando en el futuro, aunque lo que más ha llamado la atención de los aficionados es el aspecto monetario.

“En el aspecto económico, se informó un déficit de caja estimado en S/25 millones, además de S/8.5 millones en adelantos de proveedores, un préstamo de S/7.1 millones y S/9.6 millones correspondientes a resultados de 2026. Sobre el préstamo, se indicó que fue adquirido durante la anterior administración con una tasa del 15%. La actual gestión trabaja en su refinanciamiento para reducirla al 8%”, comenzó señalando el mencionado comunicador.

Asimismo, también se pudo conocer que la pretemporada y la contratación de Girotti afectaron el estado económico de Alianza Lima. “Entre los gastos mencionados: S/6.2 millones por el denominado caso Uruguay, S/600 mil por el banderazo, S/2.8 millones en asesorías legales y una deuda pendiente con Talleres de Córdoba por Federico Girotti”, agregó Gerson Cuba.

Federico Girotti lleva 3 goles con Alianza Lima en 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Federico Girotti en Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato en Alianza Lima hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir todavía por dos temporadas más. Por ello, aún tiene chances de meterse en la historia de la institución deportiva como uno de sus principales goleadores extranjeros, aunque de momento no ha rendido como desea la hinchada blanquiazul.