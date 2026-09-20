Gianfranco Chávez rompió en lágrimas tras triunfo de Alianza Lima y hace sensible confesión: "Semana muy dura"

El último fin de semana, Alianza Lima derrotó por 2-0 a ADT en el Estadio Alejandro Villanueva y dejó atrás los cuatro partidos sin poder sumar tres puntos y se fue al descanso con un valioso triunfo y con el sueño intacto de conseguir el título del Torneo Clausura.

Tras el final de este encuentro, las cámaras de L1 Max hablaron con Gianfranco Chávez, quien fue uno de los protagonistas en la derrota del clásico ante Universitario de Deportes.

En las imágenes se puede ver a un defensa bastante afectado, quien no dudó en derramar algunas lágrimas por el terrible momento que atravesaba en los últimos días.

"Pasé una semana muy horrible", empezó diciendo el futbolista blanquiazul, haciendo alusión al error que cometió junto a Alejandro Duarte en el 2-1 de Universitario ante Alianza Lima. Luego, añadió que le dedica este triunfo a sus compañeros, familia y amigos que lo apoyaron durante esta semana.

"Se lo dedico a mi familia, a mis compañeros que siempre confiaron en mí. Fue una semana muy dura. Gracias a todas las personas que estuvieron y me escribieron, gracias", expresó un emocionado Gianfranco Chávez.

Gianfranco Chávez habló tras el triunfo de Alianza Lima.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Cusco FC el domingo 11 de octubre en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?

El duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?

La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, entre otras. También podrás verlo por el servicio de streaming L1 Play.