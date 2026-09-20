- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Gianfranco Chávez rompió en lágrimas tras triunfo de Alianza Lima y hace sensible confesión: "Semana muy dura"
El defensor rompió su silencio tras el error que cometió en la derrota del clásico y habló tras el triunfo de Alianza Lima.
El último fin de semana, Alianza Lima derrotó por 2-0 a ADT en el Estadio Alejandro Villanueva y dejó atrás los cuatro partidos sin poder sumar tres puntos y se fue al descanso con un valioso triunfo y con el sueño intacto de conseguir el título del Torneo Clausura.
PUEDES VER: Pablo Guede tomó drástica medida en Alianza Lima para la fecha FIFA: "Partirán de Matute"
Tras el final de este encuentro, las cámaras de L1 Max hablaron con Gianfranco Chávez, quien fue uno de los protagonistas en la derrota del clásico ante Universitario de Deportes.
En las imágenes se puede ver a un defensa bastante afectado, quien no dudó en derramar algunas lágrimas por el terrible momento que atravesaba en los últimos días.
"Pasé una semana muy horrible", empezó diciendo el futbolista blanquiazul, haciendo alusión al error que cometió junto a Alejandro Duarte en el 2-1 de Universitario ante Alianza Lima. Luego, añadió que le dedica este triunfo a sus compañeros, familia y amigos que lo apoyaron durante esta semana.
"Se lo dedico a mi familia, a mis compañeros que siempre confiaron en mí. Fue una semana muy dura. Gracias a todas las personas que estuvieron y me escribieron, gracias", expresó un emocionado Gianfranco Chávez.
Gianfranco Chávez habló tras el triunfo de Alianza Lima.
¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Cusco FC el domingo 11 de octubre en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
El duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, entre otras. También podrás verlo por el servicio de streaming L1 Play.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90