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Alianza Lima dejó polémico mensaje tras goleada sufrida por la 'U' en Cusco: "Las 4 razones"

Alianza Lima dio la hora con un tremendo mensaje luego de que a Universitario le metieran cuatro en Cusco y se fuera humillado en la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima y su polémico mensaje.
Alianza Lima y su polémico mensaje. | Foto: Liga 1 - X.
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Alianza Lima volvió al triunfo en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que derrotó a ADT en Matute, pero quien la pasó sumamente mal este fin de semana fue Universitario de Deportes, club que recibió cuatro goles de Deportivo Garcilaso y que se fue humillado de Cusco. En esa línea, los blanquiazules sorprendieron con un mensaje.

Alianza Lima va por el título nacional.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Alianza Lima para salir campeón del Torneo Clausura 2026?

Resulta que, en redes sociales, la escuadra victoriana se mandó con una contundente publicación. El cuadro de Pablo Guede anunció una nueva incorporación a su catálogo, ya que desde ahora está disponible la casaca cortaviento oficial del club.

"¡Llegó la casaca cortaviento! Para lluvia y cualquier clima, llévala a donde vayas", indicó Alianza Lima. Hasta ahí no había polémica, pero luego de ello la institución de La Victoria mandó un curioso mensaje que muchos hinchas relacionan con la goleada que se comió Universitario.

"Estas son las 4 razones para usarla: 1. Te protege del viento. 2. Es ligera y cómoda. 3. Ideal para cambios de clima. 4. Combina estilo y funcionalidad", agregó el club. Al mencionar precisamente el número de tantos que Deportivo Garcilaso le hizo a la 'U', muchos indicaron que se trató de una broma a los merengues.

Alianza Lima, Liga 1

La casaca cortavientos de Alianza Lima.

¿Dónde comprar la casaca cortavientos de Alianza Lima?

La casaca cortavientos de Alianza Lima está disponible mediante la tienda virtual del cuadro blanquiazul, tanto en su versión masculina como femenina. El precio es de 369.90 soles, pero si estás suscrito al plan Íntimo tienes un descuento, por lo que te saldrá 295.90 soles.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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