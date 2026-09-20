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¿Qué resultados necesita Alianza Lima para salir campeón del Torneo Clausura 2026?

Revisa qué resultados necesita Alianza Lima para salir campeón del Torneo Clausura 2026, y por ende ganador absoluto de la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima va por el título nacional.
Alianza Lima va por el título nacional. | Foto: Liga 1 - X.
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Luego de haber derrotado a ADT en Matute, Alianza Lima ilusionó a su hinchada debido a que volvió a meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2026, certamen que sí gana le dará automáticamente el título de la Liga 1 debido a que se hizo con el Torneo Apertura en la primera parte de la temporada. Te contamos qué resultados necesitan los blanquiazules.

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Culminada su participación en la fecha diez, el cuadro de La Victoria marcha octavo con 16 unidades en la tabla de posiciones y está a 6 puntos de Deportivo Garcilaso, líder en solitario de la competición nacional. No obstante, también hay varios clubes por encima que deben caer para que se cumpla el objetivo de los íntimos.

Liga 1

Alianza Lima volvió al triunfo frente a ADT.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Para empezar, Alianza Lima debe ganar absolutamente todo lo que le queda en el Torneo Clausura, es decir, no puede ceder ni siquiera un punto. Luego, Cusco FC, Sport Boys, Melgar, Alianza Atlético y Sporting Cristal deben perder por lo menos un partido, porque actualmente le sacan 2 puntos en la tabla.

Tras ello, Universitario de Deportes tiene que caer al menos una vez y empatar otro compromiso, ya que poseen 20 unidades y solo así podrá superarlo el cuadro blanquiazul en la clasificación del Torneo Clausura.

Finalmente, Deportivo Garcilaso debe perder por lo menos dos partidos para que, en el mejor de los casos, igualen en puntaje una vez culminada la competencia. Esto suponiendo que Alianza Lima gane todos sus encuentros. No obstante, acá también entrará a contar la diferencia de gol, ya que los íntimos tienen +4 y los cusqueños +12. Es decir, los de Matute deben golear en alguno de sus duelos.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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