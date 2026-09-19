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Alineaciones de Real Madrid vs Atlético de Madrid: el once que alista Simeone y Mourinho en el derbi
Conoce las alineaciones de Real Madrid y Atlético de Madrid por la fecha 7 de LaLiga EA Sports en este derbi madrileño a jugarse en el Metropolitano.
Todo va quedando listo para el derbi madrileño entre Atlético de Madrid vs Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports de España. Los estrategas Diego Simeone y José Mourinho alistan lo mejor que tienen en busca de los tres puntos en el Metropolitano, por lo que te damos a conocer las alineaciones para este vibrante cotejo que paralizará al planeta.
Alineación de Real Madrid vs Atlético de Madrid
Este es el once que alista Real Madrid para conseguir tres puntos clave ante el cuadro colchonero: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappé.
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Real Madrid de José Mourinho presentaría un mediocampo con mucho talento y recorrido, con Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham detrás de Vinícius y Mbappé. El conjunto blanco podría buscar mayor protagonismo con el balón, aprovechando la movilidad de sus atacantes para encontrar espacios entre las líneas del Atlético. La velocidad de Vinícius y la capacidad de Mbappé para atacar la espalda de la defensa serán dos de sus principales argumentos ofensivos, mientras que la presencia de Courtois bajo los tres palos y Konaté-Huijsen en el centro de la zaga buscará darle seguridad al equipo en un derbi que se anticipa de máxima intensidad.
Alineación de Atlético de Madrid vs Real Madrid
Así se presentará Atlético de Madrid en casa ante su rival madridista: Jan Oblak, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Marcos Llorente, Alex Grimaldo, Koke, Morten Hjulmand, Lee Kang-in, Jonathan David y Álex Baena.
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Atlético de Madrid de Diego Simeone apostaría por un planteamiento intenso y compacto, buscando cerrar espacios y aprovechar la velocidad de sus hombres más adelantados. La presencia de Koke, Hjulmand y Lee Kang-in en el mediocampo apunta a un equipo con capacidad para disputar la posesión y salir rápidamente hacia Jonathan David y Álex Baena. Además, los laterales tendrían un papel importante para generar amplitud y acompañar las transiciones ofensivas ante un Real Madrid que exigirá máxima concentración defensiva.
¡Vamos al Circo!
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