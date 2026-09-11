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Partidos de hoy, sábado 12 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 12 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 12 de septiembre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 12 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 12 de septiembre se jugarán varios partidos por todas las ligas del mundo. En nuestro país, por ejemplo, se jugará el clásico entre Alianza Lima vs Universitario; en Inglaterra, jugarán Liverpool, Tottenham y Chelsea; mientras que en España, el Real Madrid enfrentará al Rayo Vallecano, entre otros duelos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Alianza Lima enfrentará a Universitario en Matute por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones por el clásico del Torneo Clausura

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Los Chankas vs FC Cajamarca10.30 a. m.L1 Max y L1 Play
Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
CD Moquegua vs Sporting Cristal3.15 p. m.L1 Max y L1 Play
Alianza Lima vs Universitario8.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Aston Villa vs Nottingham Forest9.00 a. m.Disney+
Bournemouth vs Brentford9.00 a. m.Disney+
Chelsea vs Hull City9.00 a. m.ESPN y Disney+
Crystal Palace vs Ipswich Town9.00 a. m.Disney+
Liverpool vs Fulham9.00 a. m.Disney+
Tottenham vs Everton11.30 a. m.ESPN y Disney+
Sunderland vs Arsenal2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Racing Club vs Alavés7.00 a. m.DSports y DGO
Osasuna vs Espanyol9.15 a. m.DSports y DGO
Athletic Club vs Elche11.30 a. m.ESPN 4 y Disney+
Real Madrid vs Rayo Vallecano2.00 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Augsburgo vs Bayer Leverkusen8.30 a. m.Disney+
Borussia Dortmund vs Padeborn8.30 a. m.Disney+
Friburgo vs Borussia M’gladbach8.30 a. m.Disney+
Hoffenheim vs Stuttgart8.30 a. m.Disney+
Mainz vs Eintracht Fráncfort8.30 a. m.Disney+
Colonia vs Werder Bremen11.30 a. m.ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Estrasburgo vs Mónaco10.15 a. m.Disney+
Auxerre vs Niza1.45 p. m.Disney+
Le Havre vs Angers1.45 p. m.Disney+
Lorient vs Toulouse1.45 p. m.Disney+
Paris FC vs Lyon1.45 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Genoa vs Frosinone8.00 a. m.ESPN 4 y Disney+
Lazio vs AC Milan11.00 a. m.ESPN 2 y Disney+
Atalanta vs Cagliari1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20

PartidoHorarioCanal
Italia vs Japón8.00 a. m.DSports y DGO
Nueva Zelanda vs Estados Unidos8.00 a. m.DSports y DGO
Corea del Sur vs Ecuador11.00 a. m.DSports y DGO
Ghana vs Francia11.00 a. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
Ayacucho vs Sport Huancayo 21.00 p. m.YouTube Bicolor+
Binacional vs Alianza Universidad1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Minas vs Santos1.00 .p m.YouTube Bicolor+
Estudiantil CNI vs Tacna Heroica3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Estudiantes LP vs Platense12.45 p. m.Disney+ y Fanatiz
Independiente Rivadavia vs Aldosivi12.45 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Atlético Tucumán vs River Plate3.30 p. m.ESPN 5 y Fanatiz
Talleres vs Unión Santa Fe6.00 p. m.Disney+ y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
GV San José vs Nacional Potosí2.00 p. m.Entel Gol
The Strongest vs Real Oruro4.15 p. m.Entel Gol
Blooming vs Academia del Balompie6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Atlético Mineiro vs Fluminense2.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Gremio vs Vasco2.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Chapeconese vs Internacional3.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Palmeiras vs Sao Paulo4.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Botafogo vs Bragantino6.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Santos vs Cruzeiro7.00 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Ñublense vs Everton10.30 a. m.Max y TNT Sports
Cobresal vs Coquimbo1.00 p. m.Max y TNT Sports
Palestino vs U. Católica6.00 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Inter Bogotá vs Llaneros4.05 p. m.RCN y Win+
Boyacá Chicó vs Ind. Medellín6.10 p. m.RCN y Win+
Alianza vs Junior8.20 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Manta vs Aucas2.00 p. m.Zapping
Guayaquil City vs Mushuc Runa4.30 p. m.Zapping
LDU Quito vs Dep. Cuenca7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga MX

PartidoHorarioCanal
Toluca vs Atlas6.05 p. m.TUDN y Univision
Monterrey vs Tigres UANL8.10 p. m.Zapping y Claro TV+
Cruz Azul vs América10.15 p. m.Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Guaraní vs Cerro Porteño2.00 p. m.DSports Argentina
Recoleta vs Sportivo Trinidense4.30 p. m.DSports Argentina

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Racing Montevideo vs Boston River11.00 a. m.Disney+
Wanderes vs Nacional2.30 p. m.Disney+
Cerro Largo vs Central Esp.6.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por el Sudamericano de Vóley

PartidoHorarioCanal
Argentina vs Venezuela8.30 a. m.YouTube CSV
Brasil vs Chile11.30 a. m.YouTube CSV
Colombia vs Perú2.30 p. m.Latina y YouTube CSV
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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