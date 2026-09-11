Partidos de hoy, sábado 12 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este sábado 12 de septiembre se jugarán varios partidos por todas las ligas del mundo. En nuestro país, por ejemplo, se jugará el clásico entre Alianza Lima vs Universitario; en Inglaterra, jugarán Liverpool, Tottenham y Chelsea; mientras que en España, el Real Madrid enfrentará al Rayo Vallecano, entre otros duelos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Chankas vs FC Cajamarca
|10.30 a. m.
|L1 Max y L1 Play
|Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|CD Moquegua vs Sporting Cristal
|3.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Alianza Lima vs Universitario
|8.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Aston Villa vs Nottingham Forest
|9.00 a. m.
|Disney+
|Bournemouth vs Brentford
|9.00 a. m.
|Disney+
|Chelsea vs Hull City
|9.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Crystal Palace vs Ipswich Town
|9.00 a. m.
|Disney+
|Liverpool vs Fulham
|9.00 a. m.
|Disney+
|Tottenham vs Everton
|11.30 a. m.
|ESPN y Disney+
|Sunderland vs Arsenal
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Club vs Alavés
|7.00 a. m.
|DSports y DGO
|Osasuna vs Espanyol
|9.15 a. m.
|DSports y DGO
|Athletic Club vs Elche
|11.30 a. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Real Madrid vs Rayo Vallecano
|2.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Augsburgo vs Bayer Leverkusen
|8.30 a. m.
|Disney+
|Borussia Dortmund vs Padeborn
|8.30 a. m.
|Disney+
|Friburgo vs Borussia M’gladbach
|8.30 a. m.
|Disney+
|Hoffenheim vs Stuttgart
|8.30 a. m.
|Disney+
|Mainz vs Eintracht Fráncfort
|8.30 a. m.
|Disney+
|Colonia vs Werder Bremen
|11.30 a. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Estrasburgo vs Mónaco
|10.15 a. m.
|Disney+
|Auxerre vs Niza
|1.45 p. m.
|Disney+
|Le Havre vs Angers
|1.45 p. m.
|Disney+
|Lorient vs Toulouse
|1.45 p. m.
|Disney+
|Paris FC vs Lyon
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Genoa vs Frosinone
|8.00 a. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Lazio vs AC Milan
|11.00 a. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Atalanta vs Cagliari
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20
|Partido
|Horario
|Canal
|Italia vs Japón
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Nueva Zelanda vs Estados Unidos
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Corea del Sur vs Ecuador
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Ghana vs Francia
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Ayacucho vs Sport Huancayo 2
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Binacional vs Alianza Universidad
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Minas vs Santos
|1.00 .p m.
|YouTube Bicolor+
|Estudiantil CNI vs Tacna Heroica
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Estudiantes LP vs Platense
|12.45 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Independiente Rivadavia vs Aldosivi
|12.45 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Atlético Tucumán vs River Plate
|3.30 p. m.
|ESPN 5 y Fanatiz
|Talleres vs Unión Santa Fe
|6.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|GV San José vs Nacional Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|The Strongest vs Real Oruro
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Blooming vs Academia del Balompie
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Mineiro vs Fluminense
|2.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Gremio vs Vasco
|2.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Chapeconese vs Internacional
|3.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Palmeiras vs Sao Paulo
|4.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Botafogo vs Bragantino
|6.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Santos vs Cruzeiro
|7.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Ñublense vs Everton
|10.30 a. m.
|Max y TNT Sports
|Cobresal vs Coquimbo
|1.00 p. m.
|Max y TNT Sports
|Palestino vs U. Católica
|6.00 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Inter Bogotá vs Llaneros
|4.05 p. m.
|RCN y Win+
|Boyacá Chicó vs Ind. Medellín
|6.10 p. m.
|RCN y Win+
|Alianza vs Junior
|8.20 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Manta vs Aucas
|2.00 p. m.
|Zapping
|Guayaquil City vs Mushuc Runa
|4.30 p. m.
|Zapping
|LDU Quito vs Dep. Cuenca
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Toluca vs Atlas
|6.05 p. m.
|TUDN y Univision
|Monterrey vs Tigres UANL
|8.10 p. m.
|Zapping y Claro TV+
|Cruz Azul vs América
|10.15 p. m.
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Guaraní vs Cerro Porteño
|2.00 p. m.
|DSports Argentina
|Recoleta vs Sportivo Trinidense
|4.30 p. m.
|DSports Argentina
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Montevideo vs Boston River
|11.00 a. m.
|Disney+
|Wanderes vs Nacional
|2.30 p. m.
|Disney+
|Cerro Largo vs Central Esp.
|6.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Sudamericano de Vóley
|Partido
|Horario
|Canal
|Argentina vs Venezuela
|8.30 a. m.
|YouTube CSV
|Brasil vs Chile
|11.30 a. m.
|YouTube CSV
|Colombia vs Perú
|2.30 p. m.
|Latina y YouTube CSV