Se paraliza el fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario protagonizarán un emocionante clásico por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan con necesidades, pues vienen de empatar en la última jornada y quedaron detrás del líder Deportivo Garcilaso.

De cara a este encuentro, tanto Pablo Guede como Héctor Cúper realizarán cambios en sus oncenas titulares con el objetivo de quedarse con los tres puntos y seguir peleando por el título del Torneo Clausura.

Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: el posible once de los íntimos

En el caso de los íntimos, Pablo Guede no podrá contar con Paolo Guerrero y Federico Girotti seguirá siendo el delantero titular junto a Eryc Castillo. Detrás, Alan Cantero volvería al once titular y Nicolás Díaz repetiría por encima de Mateo Antoni. Después, el resto del equipo sería el mismo que jugó ante Juan Pablo II.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Alianza Lima encadena 3 partidos sin conocer la victoria. Foto: Alianza Lima

Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: el posible once de los cremas

En el caso de los cremas, Héctor Cúper sí realizaría varias variantes. Primero, Anderson Santamaría ingresaría por Williams Riveros. Luego, Jorge Murrugarra por Jorge Requena, quien no fue convocado para este partido. Además, el último cambio sería el ingreso de Piero Quispe por Adrián Quiróz y el resto del equipo se mantiene como ha estado jugando.

Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Universitario viene de empatar de local. Foto: Universitario

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 12 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión de este duelo estará a cargo de L1 Max y L1 Play.