Crisis en Los Chankas: club anuncia salida a jugador y abren investigación contra otro futbolista

A través de sus redes sociales, el club Los Chankas anunció la salida del futbolista André Vásquez, luego de la dura derrota que sufrieron ante FC Cajamarca por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Asimismo, el club informó sobre la apertura de una investigación "institucional y fiscal" contra el jugador Ayrthon Quintana. Todo ello, en el marco de la destitución de Walter Paolella, quien dejó de ser entrenador de los andahuaylinos tras sumar su quinta derrota consecutiva.

Chankas anuncia la salida de André Vásquez y abre investigación contra Quintana

Tras el final del partido en Andahuaylas, el club emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando la salida del mediocampista André Vásquez de 23 años y la investigación contra el defensor Ayrthon Quintana. Sin dar mayores detalles sobre el motivo de estas decisiones, el club expresó su rechazo y tolerancia cero a “actos de indisciplina” o “conductas” que perjudiquen la integridad del equipo y advirtió que tomará las mismas sanciones contra cualquier otro que incurra en las mencionadas faltas.

“El jugador André Vásquez no continuará formando parte de nuestra institución. Todo integrante del plantel que incurra en actos de indisciplina o conductas que perjudiquen la integridad deportiva del club será separado del plantel”, se lee en el comunicado.

“Respecto al jugador Ayrthon Quintana, se encuentra comprendido en un proceso de investigación institucional y fiscal”, se añade.

De igual manera, Los Chankas anunciaron que el señor Zoe Ganoza ya no ejerce como jefe de equipo ni mantiene ningún tipo de vínculo o relación con el club.

Chankas despide a jugador y abre investigación a otro

Walter Paolella no es más entrenador de Los Chankas

Previamente, el club lanzó un primer comunicado anunciando la salida de Walter Paolella, quien dejó de ser entrenador del primer equipo luego de acumular su quinta derrota consecutiva en el Torneo Clausura.

“El Club Deportivo Los Chankas informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Walter Paolella y su comando técnico han culminado su etapa al frente de nuestro primer equipo”, señaló la institución.

“Nuestra institución expresa su agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante el tiempo que estuvieron al frente del plantel. Les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”, agregó el pronunciamiento.

Chankas anuncia salida de Walter Paolella.

Números de Walter Paolella con Los Chankas

Desde su llegada en junio del 2025, Walter Paolella dirigió un total de 50 partidos en el banquillo de Los Chankas, obteniendo un saldo de 25 triunfos, 7 empates y 18 derrotas.