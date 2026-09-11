Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico

Real Madrid vs Rayo Vallecano protagonizarán un enfrentamiento de gran exigencia por la fecha cinco de LaLiga EA Sports 2026/27. Los 'Reyes de Europa' afrontan este derbi madrileño con la obligación de reponerse tras su derrota en la última fecha. Este partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN, Movistar Plus y Disney Plus.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Revisa los horarios confirmados para el inicio del partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO?

El partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, puedes disfrutar este encuentro vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus. Por su parte, Movistar Plus llevará el partido en territorio español.

Previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga

El Real Madrid llega a este enfrentamiento tras vencer por 2-1 al Inter de Milán en Champions League. Brahim Díaz, Vinícius Jr y Kylian Mbappé aparecen como sus principales armas ofensivas en lo que va de la temporada.

Real Madrid busca volver al triunfo para meterse entre los líderes

Los dirigidos por José Mourinho buscan dejar atrás la caída ante Betis y volver a hacerse fuertes en el Santiago Bernabéu y para ello se esperanzan en la eficacia goleadora de 'Donatello' que busca seguir demostrando que es la principal arma de gol del equipo.

Por su parte, Rayo Vallecano viene de lograr su primer triunfo de la temporada ante Racing de Santander, pero afrontará el derbi con bajas importantes. Los futbolistas Jorge de Frutos y Fran Pérez están sancionados, mientras Augusto Batalla y Luiz Felipe tampoco están disponibles para este duelo.

Rayo Vallecano busca dar el golpe y sumar su segunda victoria de la temporada

¿Qué canal transmite partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano?

A continuación, te detallamos la lista oficial de los canales para mirar EN VIVO ONLINE el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano:

Perú, Colombia y Ecuador: ESPN 4 y Disney Plus.

Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 4, Disney Plus e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: ViX y Sky Sports.

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar Plus y LaLiga TV Bar HD.

Estados Unidos: ESPN Plus, fuboTV y ESPN App.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: pronóstico y apuestas

Real Madrid es amplio favorito para quedarse con los tres puntos ante Rayo Vallecano. Revisa las cuotas del partido para que realices tu mejor jugada:

Casa de apuestas Real Madrid Emapte Rayo Vallecano Betsson 1.12 8.00 24.00 Betano 1.13 10.00 23.00 Bet365 1.11 9.50 19.00 1xBet 1.15 9.85 23.00 Caliente 1.13 8.90 21.00 Stake 1.13 8.90 21.00

Real Madrid vs Rayo Vallecano: historial de enfrentamientos

Real Madrid y Rayo Vallecano se han enfrentado 48 veces a lo largo de la historia. Los 'Reyes de Europa' han ganado 34 partidos, mientras que el Rayo solo lo hizo en siete. Consulta los últimos enfrentamientos entre ambos elencos.

1/02/2026 | Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

9/11/2025 | Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

9/03/2025 | Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

4/12/2024 | Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid

18/02/2024 | Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid

Real Madrid vs Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Posible alineación de Real Madrid: Courtois; Cucurella, Huijsen, Konaté, Alexander-Arnold; Silva, Camavinga, Bellingham; Güler, Vinicius Jr y Mbappé.

Posible alineación de Rayo Vallecano: Cárdenas: Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; López, Valentín; García, Bouare, Díaz y Camello.