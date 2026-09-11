- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Central Córdoba
- Cusco FC vs Melgar
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Fichajes Liga de Vóley
Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga. Consulta los horarios, dónde mirar y todos los detalles del partido.
Real Madrid vs Rayo Vallecano protagonizarán un enfrentamiento de gran exigencia por la fecha cinco de LaLiga EA Sports 2026/27. Los 'Reyes de Europa' afrontan este derbi madrileño con la obligación de reponerse tras su derrota en la última fecha. Este partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN, Movistar Plus y Disney Plus.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Revisa los horarios confirmados para el inicio del partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.
- México y Centroamérica: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO?
El partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, puedes disfrutar este encuentro vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus. Por su parte, Movistar Plus llevará el partido en territorio español.
Previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga
El Real Madrid llega a este enfrentamiento tras vencer por 2-1 al Inter de Milán en Champions League. Brahim Díaz, Vinícius Jr y Kylian Mbappé aparecen como sus principales armas ofensivas en lo que va de la temporada.
Real Madrid busca volver al triunfo para meterse entre los líderes
Los dirigidos por José Mourinho buscan dejar atrás la caída ante Betis y volver a hacerse fuertes en el Santiago Bernabéu y para ello se esperanzan en la eficacia goleadora de 'Donatello' que busca seguir demostrando que es la principal arma de gol del equipo.
Por su parte, Rayo Vallecano viene de lograr su primer triunfo de la temporada ante Racing de Santander, pero afrontará el derbi con bajas importantes. Los futbolistas Jorge de Frutos y Fran Pérez están sancionados, mientras Augusto Batalla y Luiz Felipe tampoco están disponibles para este duelo.
Rayo Vallecano busca dar el golpe y sumar su segunda victoria de la temporada
¿Qué canal transmite partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano?
A continuación, te detallamos la lista oficial de los canales para mirar EN VIVO ONLINE el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano:
- Perú, Colombia y Ecuador: ESPN 4 y Disney Plus.
- Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN 4, Disney Plus e inter.
- México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.
- Panamá: ViX y Sky Sports.
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar Plus y LaLiga TV Bar HD.
- Estados Unidos: ESPN Plus, fuboTV y ESPN App.
Real Madrid vs Rayo Vallecano: pronóstico y apuestas
Real Madrid es amplio favorito para quedarse con los tres puntos ante Rayo Vallecano. Revisa las cuotas del partido para que realices tu mejor jugada:
|Casa de apuestas
|Real Madrid
|Emapte
|Rayo Vallecano
|Betsson
|1.12
|8.00
|24.00
|Betano
|1.13
|10.00
|23.00
|Bet365
|1.11
|9.50
|19.00
|1xBet
|1.15
|9.85
|23.00
|Caliente
|1.13
|8.90
|21.00
|Stake
|1.13
|8.90
|21.00
Real Madrid vs Rayo Vallecano: historial de enfrentamientos
Real Madrid y Rayo Vallecano se han enfrentado 48 veces a lo largo de la historia. Los 'Reyes de Europa' han ganado 34 partidos, mientras que el Rayo solo lo hizo en siete. Consulta los últimos enfrentamientos entre ambos elencos.
- 1/02/2026 | Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
- 9/11/2025 | Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid
- 9/03/2025 | Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
- 4/12/2024 | Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid
- 18/02/2024 | Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid
Real Madrid vs Rayo Vallecano: posibles alineaciones
Posible alineación de Real Madrid: Courtois; Cucurella, Huijsen, Konaté, Alexander-Arnold; Silva, Camavinga, Bellingham; Güler, Vinicius Jr y Mbappé.
Posible alineación de Rayo Vallecano: Cárdenas: Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; López, Valentín; García, Bouare, Díaz y Camello.
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50