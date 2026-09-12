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Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga

¿A qué hora juega Barcelona vs Levante y dónde ver partido por LaLiga de España?

Barcelona visitará a Levante en Valencia por la fecha 5 de LaLiga. Conoce los horarios y canales de transmisión confirmados para este encuentro.

Eduardo Chirinos
Barcelona vs Levante por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026-2027
Barcelona vs Levante por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026-2027 | Foto: Composición Líbero
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Barcelona visitará a Levante por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El cuadro que dirige Hansi Flick buscará su quinta victoria consecutiva en el estadio Ciudad de Valencia, para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. En esta nota te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países y canales de transmisión confirmados para ver EN VIVO ONLINE este encuentro que promete emociones y de principio a fin.

Real Madrid vs Rayo Vallecano se enfrentan EN VIVO por la fecha 5 de LaLiga

PUEDES VER: Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico

¿A qué hora juega Barcelona vs Levante por la fecha 5 de LaLiga 2026-2027

El partido entre Barcelona y Levante por la fecha cinco de LaLiga EA Sports 2026-2027 está pactado para realizarse este domingo 13 de septiembre a las 9.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora española). A continuación, te brindamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México y Estados Unidos.

  • Colombia y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.
  • Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 11.15 a. m.
  • México y Centroamérica: 8.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 10.15 a. m.
Barcelona, Levante, LaLiga

Barcelona visita a Levante por la fecha 5 de LaLiga 2026-2027

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs Levante EN VIVO?

Si deseas ver el partido entre Barcelona y Levante EN VIVO ONLINE, tendrás que sintonizar los siguientes canales. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

  • Brasil: CazéTV
  • Perú y el resto de Sudamérica: DSports y DGO
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN y fuboTV
  • España: Movistar+ y LaLiga TV Bar

Barcelona vs Levante: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Barcelona llega a este compromiso tras un arranque espectacular de temporada, habiendo ganado sus cuatro primeros compromisos por LaLiga. En la fecha anterior, goleó por un contundente 5-0 al Valencia y durante la semana hizo lo mismo con Feyenoord (5-1) en la primera fecha de la fase liga de la Champions League 2026-2027.

Por su parte, Levante llega a este encuentro tras haber sumado 5 puntos en sus primeros cuatro duelos. Empató sin goles con Málaga y Osasuna, pero logró golear 5-2 al Real Betis, demostrando que cuenta con argumentos para dar la sorpresa ante los blaugranas.

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