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¿A qué hora juega Manchester United vs Manchester City y dónde ver el derbi por Premier League?
Manchester United vs Manchester City se enfrentan por la fecha 4 de la Premier League. Consulta los horarios y canales de transmisión para ver este derbi.
Manchester City y Manchester United juegan este domingo 13 de setiembre por la cuarta jornada de la Premier League 2026/27. Ambos elencos protagonizarán un duelo de alta intensidad por un nuevo derbi de Manchester en el mítico Old Trafford. Este compromiso promete definir sus aspiraciones en el campeonato. Revisa los horarios confirmados y en qué canal mirar EN VIVO el partido.
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¿A qué hora juega Manchester United vs Manchester City?
Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Manchester United vs Manchester City por la fecha 4 de la Premier League 2026/27.
- Perú, Colombia y Ecuador: 10.30 a. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 11.30 a. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12.30 p. m.
- México y Centroamérica: 9.30 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 11.30 a. m.
- España: 5.30 p. m.
¿Dónde ver Manchester United vs Manchester City EN VIVO?
La transmisión del derbi entre Manchester United vs Manchester City contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN, este canal estará disponible en todo territorio sudamericano. Del mismo modo, este encuentro se podrá sintonizar vía ONLINE por Disney Plus.
Manchester United y Manchester City chocarán en un nuevo derbi por la Premier League
Manchester United vs Manchester City: canales de transmisión
Si quieres ver el partido de Manchester United vs Manchester City EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:
- Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.
- México y Panamá: Max.
- España: DAZN, DAZN1, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+.
- Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes, SiriusXM FC.
Manchester United vs Manchester City: últimos enfrentamientos
- 17/01/2026 | Manchester United 2-0 Manchester City (Premier League)
- 14/09/2025 | Manchester City 3-0 Manchester United (Premier League)
- 6/04/2025 | Manchester United 0-0 Manchester City (Premier League)
- 15/12/2024 | Manchester City 1-0 Manchester United (Premier League)
- 10/08/2024 | Manchester City 1-1 Manchester United (FA Community Shield)
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