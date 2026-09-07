Manchester City vs Porto EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico

Manchester City vs Porto se enfrentan este martes 8 de setiembre por la primera jornada de la Champions League 2026/27. Este compromiso será esencial para ambos elencos que buscan iniciar su participación con pie derecho. El partido dará inicio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Do Dragao. La transmisión EN VIVO estará disponible por las señales de ESPN, MAX, Fox One y Movistar Plus.

¿A qué hora juega Manchester City vs Porto?

Estos son los horarios confirmados para el inicio de Manchester City vs Porto en los distintos países de Sudamérica, así como en Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs Porto EN VIVO?

El partido entre Manchester City vs Porto contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN 5 para toda Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro podrá sintonizarse vía ONLINE mediante la plataforma de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás tener una suscripción activa para acceder a este servicio.

Previa del Manchester City vs Porto por Champions League

Manchester City llega a su estreno en la Champions League con un arranque perfecto en la Premier League y tres victorias consecutivas. El equipo de Enzo Maresca buscará trasladar ese buen momento al torneo europeo y comenzar con el pie derecho.

Manchester City tiene una de las delanteras más potentes de Europa

Los Citizens tendrán como principal carta ofensiva a Erling Haaland, quien está cerca de convertirse en el máximo goleador histórico del club en la Champions. Sin embargo, deberán mejorar su rendimiento como visitantes, donde han sufrido varias derrotas en sus últimas presentaciones europeas.

Porto también llega con confianza tras ganar sus cinco primeros partidos de la Liga Portugal y mostrar una gran solidez defensiva. El conjunto de Francesco Farioli buscará aprovechar su fortaleza como local para complicar al City y quedarse con un triunfo. Para ello, se esperanzan en el talento de su delantero André Silva.

Porto quiere dar el golpe de local e iniciar con triunfo en la Champions League

¿Qué canal transmite partido de Manchester City vs Porto ONLINE?

Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN 5 y Disney Plus.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Brasil: Space Brazil, Zapping, Claro TV Plus, Max Brazil, Sky Plus y Vivo Play.

Paraguay, Chile y Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 5, Disney Plus e inter.

México: Fox One y Fox Plus.

Panamá: Disney Plus y ESPN 5.

Estados Unidos: Paramount Plus, TUDN USA, UniMás, TUDN, Univisión Now, TUDN App y ViX,

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Manchester City vs Porto: pronóstico y apuestas

Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para el partido de Manchester City vs Porto por la fecha 1 de la Champions League 2026/27. Las cuotas pueden variar previo al inicio del partido.

Casas de apuesta Manchester City Empate Porto Betsson 1.70 4.05 4.85 Betano 1.78 4.10 4.55 Bet365 1.70 4.00 4.50 1xBet 1.74 4.13 4.78 Caliente 1.75 4.00 4.50 Stake 1.72 4.10 4.75

Manchester City vs Porto: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Manchester City: Donnaruma; Nunes, Días, Guehí, Gvardiol; Anderson, Bouaddi, Semenyo, Cherky, Foden y Haaland.

Posible alineación de Porto: Costa; Fernandes, Kiwior, Perez, Costa; Veiga, Rosario, Varela; Pepé, William y Silva.

Fixture del Manchester City en Champions League 2026/27

Fecha 1: 8/09/2026 | Porto vs Manchester City | Estadio Do Dragao, Portugal.

Fecha 2: 14/10/2026 | Manchester City vs PSG | Etihad Stadium, Inglaterra.

Fecha 3: 20/10/2026 | Manchester City vs AEK Athens | Etihad Stadium, Inglaterra.

Fecha 4: 4/11/2026 | Leipzing vs Manchester City | RB Arena, Alemania.

Fecha 5: 24/11/2026 | Manchester City vs Napoli | Etihad Stadium, Inglaterra.

Fecha 6: 8/12/2026 | Barcelona vs Manchester City | Spotify Camp Nou, España.

Fecha 7: 20/01/2027 | Lens vs Manchester City | Stade Bollaerte-Dellelis, Francia.

Fecha 8: 27/01/2027 | Manchester City vs Sporting de Lisboa | Etihad Stadium, Inglaterra.

¿Dónde juegan Manchester City vs Porto?

El partido entre Manchester City vs Porto está programado para disputarse en el Estadio Do Dragao de Portugal. Este recinto está ubicado en la ciudad de Oporto y cuenta con una capacidad para 50 mil espectadores.