¿A qué hora juega Manchester City vs Porto y dónde ver por partido por Champions League?

Manchester City visita a Porto en el estadio Do Dragao, por la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-27. Conoce todos los detalles de este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin. ¿Qué equipo se quedará con la victoria en este duelo que se jugará en tierras lusitanas?

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¿Cuándo juega Manchester City vs Porto?

El partido entre Manchester City y Porto se juega este martes 8 de setiembre y el escenario será el estadio Do Dragao, recinto ubicado en la ciudad de Oporto.

¿A qué hora juega Manchester City vs Porto?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Manchester City vs Porto?

Perú: ESPN 5 y Disney+

Argentina: Disney+

Colombia: ESPN 5 y Disney+

Ecuador: ESPN 5 y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Paraguay: ESPN 5 y Disney+

Uruguay: ESPN 5 y Disney+

Bolivia: ESPN 5 y Disney+

Venezuela: ESPN 5 y Disney+

Brasil: Space Brazil, Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play

México: Space One

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN App y ViX

España: Movistar Liga de Campeones 5 y Movistar+

Manchester City vs Porto: previa del partido

El FC Porto recibirá al Manchester City este martes 8 de setiembre en el Estádio do Dragão, en un compromiso correspondiente a la jornada europea de la UEFA Champions League. El cuadro portugués afronta esta prueba internacional en casa con la firme convicción de hacerse fuerte ante su afición, buscando sumar una victoria de prestigio que le permita consolidar sus aspiraciones de avanzar a las etapas decisivas del certamen continental.

Por su parte, el conjunto inglés saldrá a imponer condiciones en territorio luso en el marco de una nueva etapa institucional y deportiva tras la salida de Pep Guardiola del banquillo 'sky blue'. La escuadra británica apelará a la jerarquía de su plantilla estelar para adueñarse del manejo del balón, con la premisa de mantener el protagonismo ofensivo que lo caracteriza y dar un golpe de autoridad fuera de casa.

Erling Haaland es figura del Manchester City

El historial reciente prevé un duelo de alta intensidad táctica, donde los dragones azules intentarán apretar las salidas de la visita para generar daño de contragolpe. Con dos planteles de amplio recorrido internacional sobre el césped, tanto el Porto como el Manchester City saltarán al terreno de juego sabiendo que una victoria resulta fundamental para no ceder terreno en la apretada disputa por los puestos de privilegio del torneo.