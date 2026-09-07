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Partidos de hoy, martes 8 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

A continuación, conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 8 de septiembre por la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Sudamericano de Vóley.

Gary Huaman
Revisa acá la programación de los partidos que se jugarán este martes 8 de septiembre.
Revisa acá la programación de los partidos que se jugarán este martes 8 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este martes 8 de septiembre se jugarán varios torneos internacionales de fútbol y vóley. Por ejemplo, arranca la fase de la liga de la Champions League con la participación del Real Madrid y Manchester City; luego, Perú debutará en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026; se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana; y, también, empezará el Mundial Femenino Sub-20. A continuación, podrás revisar los partidos de hoy.

Real Madrid vs Inter EN VIVO por la Champions League vía ESPN.

PUEDES VER: Real Madrid vs Inter EN VIVO por Champions League: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
AEK vs LASK11.45 a. m.ESPN 5 y Disney+
Brujas vs Aston Villa11.45 a. m.ESPN y Disney+
Borussia Dortmund vs Villarreal2.00 p. m.ESPN 6 y Disney+
Lille vs Real Betis2.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Oporto vs Manchester City2.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Real Madrid vs Inter2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

PartidoHorarioCanal
Colombia vs Chile11.00 a.m.YouTube CSV
Argentina vs Perú3.00 p. m.Latina TV
Brasil vs Venezuela6.00 p. m.YouTube CSV

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20

PartidoHorarioCanal
Benín vs Argentina8.00 a. m.DSports y DGO
Brasil vs Canadá8.00 a. m.DSports y DGO
Inglaterra vs Tanzania11.00 a. m.DSports y DGO
Polonia vs México11.00 a. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Fluminense vs Platense5.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Ind. Santa Fe vs Vasco5.00 p. m.DSports y DGO
Boca Juniors vs Sao Paulo7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Academia del Balompié vs SA Bulo Bulo2.00 p. m.Entel Gol
Aurora vs Real Potosí5.30 p. m.Entel Gol
Oriente Petrolero vs Guabirá7.30 p. m.Entel Gol
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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