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Partidos de hoy, martes 8 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
A continuación, conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 8 de septiembre por la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Sudamericano de Vóley.
Este martes 8 de septiembre se jugarán varios torneos internacionales de fútbol y vóley. Por ejemplo, arranca la fase de la liga de la Champions League con la participación del Real Madrid y Manchester City; luego, Perú debutará en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026; se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana; y, también, empezará el Mundial Femenino Sub-20. A continuación, podrás revisar los partidos de hoy.
PUEDES VER: Real Madrid vs Inter EN VIVO por Champions League: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|AEK vs LASK
|11.45 a. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Brujas vs Aston Villa
|11.45 a. m.
|ESPN y Disney+
|Borussia Dortmund vs Villarreal
|2.00 p. m.
|ESPN 6 y Disney+
|Lille vs Real Betis
|2.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Oporto vs Manchester City
|2.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Real Madrid vs Inter
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Colombia vs Chile
|11.00 a.m.
|YouTube CSV
|Argentina vs Perú
|3.00 p. m.
|Latina TV
|Brasil vs Venezuela
|6.00 p. m.
|YouTube CSV
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20
|Partido
|Horario
|Canal
|Benín vs Argentina
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Brasil vs Canadá
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Inglaterra vs Tanzania
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Polonia vs México
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Fluminense vs Platense
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. Santa Fe vs Vasco
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Boca Juniors vs Sao Paulo
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Academia del Balompié vs SA Bulo Bulo
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Aurora vs Real Potosí
|5.30 p. m.
|Entel Gol
|Oriente Petrolero vs Guabirá
|7.30 p. m.
|Entel Gol
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