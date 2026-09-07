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Real Madrid vs Inter EN VIVO por Champions League: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico

Sigue EN VIVO la transmisión del partido entre Real Madrid vs Inter por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League vía ESPN y Disney Plus.

Diego Medina
Real Madrid vs Inter EN VIVO por la Champions League vía ESPN.
Real Madrid vs Inter EN VIVO por la Champions League vía ESPN. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para el partido entre Real Madrid vs Inter por la primera fecha de la Champions League 2026-2027 en el Estadio Bernabéu. Dicho enfrentamiento de titanes se llevará a cabo el martes 8 de septiembre a partir de las 2.00 pm. hora local (9.00 pm. horas de España) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Real Madrid enfrentará al Inter de Milán en el Bernabéu por la Liga de Campeones.

PUEDES VER: Alineaciones Real Madrid vs Inter: revisa las formaciones por la Champions League 2026-27

Este duelo será uno de los grandes partidos de la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto español recibirá al cuadro italiano en el Santiago Bernabéu, en un choque que reunirá a dos históricos del fútbol europeo.

El equipo de José Mourinho llega con la obligación de reaccionar después de caer 1-0 ante el Real Betis en LaLiga. El resultado significó su primera derrota de la temporada y dejó algunas dudas justo antes del estreno continental. A ello se suma un problema importante en el mediocampo: Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva están suspendidos, mientras que Aurélien Tchouaméni continúa entre algodones.

También existen dudas por la lesión de Endrick, mientras que Rodrygo permanece fuera por una lesión de larga duración. Pese a ello, el Madrid cuenta con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham para intentar marcar diferencias en casa.

El panorama es diferente para el Inter de Milán. El conjunto dirigido por Cristian Chivu llega con confianza después de remontar un 0-2 ante Napoli para imponerse 3-2 con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 91. El argentino y Marcus Thuram serán dos de las principales amenazas para la defensa madridista.

En el Bernabéu se espera un partido intenso, con el Real Madrid buscando imponer su localía y un Inter dispuesto a aprovechar los espacios. El historial favorece al cuadro español, que ganó seis de sus últimos siete enfrentamientos ante los italianos.

Real Madrid vs Inter

Todo listo para el Real Madrid vs Inter por la Champions League.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Inter por Champions League?

Este choque entre Real Madrid vs Inter se juega el martes 8 de septiembre en el Estadio Bernabéu. Ambos elencos llegan de presentes totalmente distintos, por lo que estos 90 minutos serán claves para ir definiendo cómo será la temporada en busca de conseguir los objetivos.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Inter?

El duelo entre los clubes de Real Madrid e Inter por la Champions League inicia a partir de las 2.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. de España). De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 1.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Inter?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de la Champions League se verá por la señal internacional de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Disney Plus, DGO y Movistar TV App.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Inter

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • México: TNT Sports y HBO Max
  • Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
Real Madrid

Kylian Mbappé declaró previo al partido de Real Madrid vs Inter.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Inter

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius, Yan Diomande y Brahim Díaz.

Inter: Josep Martínez, Carlos Augusto, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Benjamin Pavard, Petar Sucic, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Luis Henrique, Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

Real Madrid vs Inter: pronóstico, cuotas y cuánto paga la casa de apuestas

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Inter por la Champions League. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTASREAL MADRIDEMPATEINTER
Betsson1.624.255.25
Betano1.624.505.30
Bet3651.624.334.75
1XBet1.654.475.12
Doradobet1.624.504.75

Real Madrid vs Inter: estadísticas e historial

  • Real Madrid 2-0 Inter (Champions League 2021)
  • Inter 0-1 Real Madrid (Champions League 2021)
  • Inter 0-2 Real Madrid (Champions League 2020)
  • Real Madrid 3-2 Inter (Champions League 2020)
  • Inter 0-3 Real Madrid (Champions League 2015)
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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