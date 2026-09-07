Alineaciones Real Madrid vs Inter: revisa las formaciones por la Champions League 2026-27

Real Madrid e Inter de Milán protagonizarán uno de los encuentros más espectaculares de la fecha 1 de la fase de la liga de la Champions League 2026-27. De cara a este encuentro, José Mourinho realizará algunos cambios a raíz de algunas ausencias obligadas por sanción; mientras que Cristian Chivu también hará lo mismo.

En cuanto a la Casa Blanca, el portugués no podrá contar con Arda Güler, Bernardo Silva y Eduard Camavinga, quienes recibieron la roja en sus últimos partidos de la anterior edición de la Champions. Además, tampoco podrá usar desde el arranque a Pitarch y Tchouaméni, quienes recién se recuperaron de sus lesiones. A raíz de esto, Mourinho podría inclinarse por Brahim y Diomandé desde el vamos.

Por otro lado, el Inter también llega con una sensible baja: Federico Dimarco no podrá estar disponible a pesar de haber entrenado en la previa de este encuentro tras recuperarse de su esguince de rodilla. A continuación, podrás revisar las alineaciones de ambos equipos para este partido.

Real Madrid vs Inter: posible alineación de los merengues

Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Yan Diomande, Vinicius; Kylian Mbappé.

Real Madrid viene de sufrir una dura derrota en LaLiga. Foto: AFP

Real Madrid vs Inter: posible alineación de los nerazzurri

Josep Martínez; Yann Bisseck, John Stones, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Inter de Milán viene de ganar un importante duelo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Inter por la Champions League?

El duelo entre Real Madrid vs Inter se jugará este martes 8 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs Inter por la Champions League?

La transmisión del Real Madrid vs Inter por la Champions League estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.