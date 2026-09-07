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¿A qué hora juega Real Madrid vs Inter y dónde ver partido por la Champions League?

Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán este martes 8 de septiembre en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido se jugará en el estadio Santiago Bernabéu.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Inter por la Champions League
Real Madrid se enfrenta a Inter por la Champions League | Composición: Líbero
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Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan en partido correspondiente a la fecha uno de la fase liga de la Champions League, edición 2026-2027. Este encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y promete mucha emoción de principio a fin.

Revisa la agenda de los partidos de este lunes 7 de septiembre.

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¿Cuándo juega Real Madrid vs Inter?

El partido entre Real Madrid e Inter se juega este martes 8 de septiembre, desde el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Inter?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00
  • México: 13.00
  • Estados Unidos: 15.00 (Miami y Nueva York) y 12.00 (Los Ángeles)
  • España: 21.00

¿Dónde ver Real Madrid vs Inter?

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • México: TNT Sports y HBO Max
  • Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Real Madrid vs Inter: previa del partido

El Real Madrid se mide ante el Inter de Milán en un apasionante choque por la fase de grupos de la UEFA Champions League. La escuadra merengue inicia su camino continental con la firme ambición de ir en busca de su décimo sexto título de Europa, aunque no tendrá un estreno sencillo al chocar contra un oponente de jerarquía que también se perfila como un candidato con altas aspiraciones en el certamen.

El conjunto blanco llega a este compromiso herido en el orgullo tras haber sufrido un duro traspié al caer derrotado frente al Real Betis en LaLiga. Dicha caída representó el primer tropiezo oficial de la temporada para los dirigidos del cuadro madrileño, por lo que saltarán al campo con la obligación de lavar su imagen ante su afición y sumar de a tres para encarrilar de entrada su marcha en el torneo europeo.

Real Madrid vs Inter

Real Madrid se enfrenta a Inter en el Bernabéu

Por su parte, el cuadro nerazzurro saldrá a imponer condiciones fortalecido por su enorme arranque en el plano doméstico. La escuadra italiana llega con la moral a tope luego de firmar una épica remontada por 3-2 sobre el Napoli tras ir perdiendo 2-0, un triunfo de autoridad que ratifica su gran momento futbolístico al ubicarse en lo más alto de la Serie A italiana con puntaje perfecto junto a la AS Roma.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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