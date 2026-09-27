Lamine Yamal vuelve a ser protagonista, aunque en esta ocasión no precisamente por su desempeño dentro del campo. Mounir Nasraoui, padre del joven futbolista, sorprendió al pronunciarse de manera contundente sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, justo en medio de la disputa por el Balón de Oro.

Papá de Lamine Yamal enciende la polémica con mensaje sobre Messi y Ronaldo

El comentario se dio en la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres. Lamine Yamal, con 19 años, forma parte de los 30 nominados al galardón masculino tras completar una temporada en la que conquistó títulos tanto con Barcelona como con la selección española.

Papá de Lamine Yamal tuvo fuertes comentarios sobre Messi y Cristiano Ronaldo

Bajo este contexto, el padre del atacante habló sobre la evolución futbolística de su hijo en declaraciones difundidas por TNT Sports. No obstante, no midió sus palabras y lanzó una contundente frase en referencia a Ronaldo y Messi que rápidamente desató la polémica en redes sociales.

"Mi hijo borró del mapa a Messi y a Cristiano Ronaldo", señaló. Sus palabras rápidamente llamaron la atención al colocar a Yamal por encima de dos figuras que marcaron una época en el fútbol internacional.

¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, donde se premiará a los mejores futbolistas de la temporada. La gala conmemorará el 70.º aniversario del galardón, creado en 1956, y dará a conocer quiénes sucederán a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, ganadores de la edición anterior.