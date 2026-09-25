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Ex Alianza Lima reaparece como parte del comando técnico del Inter Miami de Lionel Messi
"Juntos por lo que viene", escribió el Inter Miami para presentar al comando técnico al cual pertenece un exjugador de Alianza Lima.
A lo largo de su historia, Alianza Lima ha contado con numerosos jugadores que han sido recordados por diferentes motivos por los hinchas blanquiazules. En este contexto, se conoció que un exjugador que tuvo un paso por La Victoria se encuentra trabajando actualmente como parte del comando técnico del Inter Miami, donde militan Lionel Messi y Luis Suárez. Se trata de Tomás Costa, el volante que estuvo en el club durante las temporadas 2018 y 2019.
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Ex Alianza Lima es parte del comando técnico del Inter Miami
Mediante sus redes sociales, el club rosado dio a conocer el nuevo comando técnico de Cristian 'Kily' González, donde forma parte Tomás Costa, volante defensivo que estuvo en clubes Oporto, U. Católica, Peñarol, Alianza Lima, entre otros.
Tomás Costas es parte del comando técnico de Cristian González
“Juntos por lo que viene. Conoce al nuevo equipo de entrenadores que lidera al equipo junto a Cristian González”, escribieron Las Garzas en sus redes sociales presentando a su nuevo staff.
¿Cuántos partidos jugó Tomás Costa en Alianza Lima?
Durante su etapa en La Victoria, el futbolista argentino llegó a disputar 66 encuentros con la camiseta de Alianza Lima, registrando dos goles y dos asistencias en su paso por el conjunto blanquiazul.
Equipos de Tomás Costa
- Ros. Central II
- Rosario Central
- Oporto
- CFR Cluj
- U. Católica
- Colón
- Peñarol
- Olimpo
- Alianza Lima
¡Vamos al Circo!
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