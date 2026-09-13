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Lamine Yamal y su fuerte advertencia a Kylian Mbappé: "El Balón de Oro me lo merezco yo"

La estrella del Barcelona aseguró que tanto Mbappé como él son los mejores jugadores del mundo, pero que él se merece el Balón de Oro.

Gary Huaman
Lamine Yamal respondió a Kylian Mbappé por el Balón de Oro.
Lamine Yamal respondió a Kylian Mbappé por el Balón de Oro. | Foto: composición Movistar+/AFP
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Estamos a poco más de un mes de que se realice la gala del Balón de Oro 2026 y tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal han dejado explosivas declaraciones. El francés fue el primero en señalar que no hay ningún futbolista mejor que él en la actualidad y que debería quedarse con este trofeo; mientras que el español declaró que él se lo merece porque lo ha ganado todo.

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En diálogo con 'Universo Valdano' de Movistar Plus+, la estrella del Barcelona y la selección española dejó en claro que él merece ganar el Balón de Oro por encima de los demás contendores.

En el extracto de la entrevista, Jorge Valdano le pregunta a Lamine Yamal sobre quién debería ser el ganador de este premio, a lo que el delantero azulgrana no dudó en decir que tanto él como Mbappé son los mejores, pero que todo el mundo sabe que él debería ser premiado el próximo lunes 26 de octubre.

"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", declaró el futbolista de 19 años.

Lamine Yamal

Lamine Yamal reclamó el Balón de Oro para él.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre el Balón de Oro?

En conferencia de prensa previo al partido ante el Inter por la Champions League, Kylian Mbappé fue consultado sobre el Balón de Oro y dejó en claro que él merece ganarlo por lo hecho en el Mundial.

"Cuando juegas para el Madrid, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios, colectivos e individuales. Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, es un premio muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte. La gente tiene libertad de votar a quién piensen que es el mejor del mundo", empezó diciendo.

Y, después, sentenció: "¿Si pienso que soy el mejor del mundo? Yo siempre, pero es algo muy personal. Hay gente que piensa que soy el mejor del mundo y otra gente que piensa que no. Claro que yo pienso que este año es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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